En dix années de présence au Mali : 171 soldats de la paix ont laissé leur vie

Au cours d’une cérémonie de reconnaissance qu’on pourrait qualifier « d’Adieu », les responsables de la Minusma après la décoration de certains d’entre eux, ont laissé entendre que ce sont 171 soldats de la paix qui ont laissé leur vie au Mali, après dix années de présence.

Que c’est dur de quitter son pays pour défendre la paix dans une autre nation et y perdre la vie. Malgré leurs limites, des soldats de la Minusma, selon ses responsables, ont le sentiment d’avoir accompli leurs missions au prix de leur vie.

Mission de paix des Nations unies la plus dangereuse pour les Casques bleus, la Minusma a laissé entendre que « depuis son lancement en 2013 à nos jours, 171 soldats de la paix ont perdu la vie dans l’exercice de leurs fonctions ».

Au cours d’une cérémonie de remise de médaille, tenue le 8 septembre 2023, à Bamako devant le monument aux morts, El-Ghassim WANE a rendu hommage à la mémoire de toutes les victimes de la crise au Mali-Maliens et étrangers, civils et corps en uniforme confondus. « Prenons un moment pour regarder les nombreux noms gravés sur le monument devant nous. Tous ont quitté leur foyer pour tenter de rendre le monde, et le Mali, un endroit plus sûr. Saluons leur mémoire et puissent leur dévouement continuer à nous inspirer dans notre travail quotidien ».

Décoration pour des officiers de police et militaires de 22 pays

Au milieu d’une atmosphère empreinte de respect et de reconnaissance, une cérémonie de remise de médailles s’est déroulée le 7 septembre 2023 au siège de l’institution onusienne, à Bamako alors que l’organisation entame sa phase finale de retrait et de fermeture

L’événement était d’autant plus significatif selon la Minusma « qu’il a servi à rendre hommage à tous les hommes et femmes qui ont servi au sein de la Minusma durant les 10 dernières années de son déploiement. Parmi eux figuraient le Commandant de force de la Minusma par intérim, le Général de division Mamadou GAYE, ainsi que son Chef d’état-major, le Général Guillaume Ponchin, et la Contrôleure générale de Police Mamouna Ouedraogo, cheffe adjointe de la police des Nations unies (UNPOL). « Leur leadership a été essentiel à la réalisation du mandat de la MINUSMA, et maintenant, dans cette phase de clôture, ils jouent des rôles cruciaux pour garantir le désengagement et le retrait ordonnés et sécurisés du contingent en uniforme».

A cette occasion, 15 officiers de police et 56 militaires venant de 22 pays ont également été décorés de la médaille des Nations unies. « Peu importe la durée de votre mission, soyez assurés que chacun d’entre vous a contribué aux réalisations de la Minusma au fil des années, apportant une immense différence dans la vie de nombreuses personnes au Mali » a souligné El-Ghassim Wane, chef de la Minusma.

Mamadou Sidibé

