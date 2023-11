La MINUSMA ferme son camp de Kidal, marquant la fin de sa présence dans la région

Bamako, le 31 octobre 2023 – La MINUSMA a mis fin à sa présence dans la région de Kidal aujourd’hui, suite au départ des derniers membres de son personnel par avion et par convoi terrestre.

Le dernier convoi des Casques bleus a quitté Kidal par la route ce matin pour Gao et a malheureusement fait l’objet de deux attaques à l’engin explosif improvisé sur son trajet, causant des dommages matériels.

Le dernier vol de la MINUSMA en provenance de Kidal a atteint Gao en fin d’après-midi hier. Les convois du contingent tchadien qui avaient quitté Aguelhok et Tessalit, respectivement les 21 et 23 octobre, sont également arrivés à Gao le 29 octobre.

Les conditions de départ de toutes ces bases ont été extrêmement difficiles et éprouvantes pour de nombreuses raisons, toutes complètement indépendantes de la volonté de la Mission, y compris la détérioration de la situation sécuritaire et les menaces multiples qui en découlaient pour les Casques bleus. À cela se sont ajoutés des défis liés à la conduite d’opérations aériennes pour extraire le personnel de la Mission.

Dans le cours de ce retrait accéléré pour préserver la vie des Casques bleus dans un environnement opérationnel particulièrement complexe, la MINUSMA a été contrainte de détruire et de mettre hors service des équipements sensibles appartenant aux pays contributeurs de troupes ou de police et aux Nations unies. Cette mesure a été prise en dernier ressort conformément aux règles et procédures de l’ONU, les 200 camions en attente à Gao depuis le 24 septembre n’ayant pas été autorisés à faire mouvement vers Tessalit, Aguelhok et Kidal pour collecter lesdits équipements en vue de leur expédition hors du Mali.

Le départ de Kidal marque ainsi la fermeture de la huitième base de la MINUSMA sur un total de 13, dans le centre et le nord du Mali, ainsi qu’à Bamako, la capitale. Depuis juillet, la Mission a retiré du Mali près de 6 000 membres du personnel civil et en uniforme, dans le cadre de la résolution 2690 (2023) du Conseil de sécurité des Nations unies. La Mission est déterminée à parachever son retrait dans les délais prescrits, à savoir d’ici au 31 décembre 2023.