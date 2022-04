NEW YORK (Nations Unies) – Le Conseil de sécurité tiendra jeudi une séance d’information publique, suivie de consultations privées, sur la Mission multidimensionnelle intégrée des Nations Unies pour la stabilisation au Mali (MINUSMA).

Le Représentant spécial et chef de la MINUSMA, El-Ghassim Wane, présentera le dernier rapport du Secrétaire général sur le Mali, qui couvre la période du 1er janvier au 15 mars.

Lors de la réunion de ce jeudi, M. Wane devrait noter que les négociations se poursuivent entre la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’Ouest (CEDEAO) et les autorités de transition du Mali pour fixer un nouveau calendrier pour la tenue d’élections afin de rétablir l’ordre constitutionnel.

La période de 18 mois pour achever la transition politique, a été adoptée en mars 2021.

Fin décembre 2021, les autorités de transition ont proposé de prolonger la transition de cinq ans. Ils ont ensuite présenté début 2022 un calendrier révisé proposant une prolongation de deux ans de la période de transition.

La CEDEAO, lors d’un sommet le 9 janvier, a rejeté la proposition, la qualifiant de “totalement inacceptable”, et a imposé de nouvelles sanctions économiques et financières au Mali, notamment la fermeture des frontières terrestres de la CEDEAO avec le Mali et le gel des avoirs de l’Etat dans les banques centrales et commerciales de la CEDEAO.

Le médiateur de la CEDEAO au Mali, l’ancien président nigérian Goodluck Jonathan, a effectué une mission à Bamako du 18 au 20 mars.

Il a été rejoint par des membres du comité local de suivi de la transition, dont le Haut Représentant de l’UA pour le Mali et le Sahel Maman Sambo Sidikou et le Représentant spécial Wane.

Source : Algérie Presse Service

