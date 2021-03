Décès de Babani Sissoko : Sora s’en est allé

L’homme d’affaires, Foutango Babani Sissoko, plus sous le nom de Baba Sora est décédé, le dimanche 28 mars dernier, à Bamako des suites d’une longue maladie. Originaire de la commune de Diaba, cercle de Kéniéba dans la Région de Kayes, Baba Sora était connu pour sa fortune sur laquelle les plus folles théories ont circulé quant à son origine dans les années 90.

Cette fortune proviendrait selon la BBC de la Banque islamique de Dubaï où Baba Sora aurait empoché, en 1995, plus de plus 242 millions de dollars (plus de 130 milliards de Fcfa) sous forme de prêt. Ce prêt aura été obtenu par abus de confiance, souligne une enquête de la BBC.

Devenu riche, très riche, l’enfant de Dabia (près de Kéniéba, Région de Kayes), avait également une réputation de philanthrope. En effet, de nombreux témoignages louent sur les réseaux sociaux sa « générosité », notamment, envers les griots et les artistes. Il fit la prouesse jamais vue au Mali en reconstruisant intégralement son village. La compagnie aérienne qu’il a créée porte de nom de « Dabia ». Des dons aux joueurs, aux maliens de l’extérieur en détresse, aux pauvres qui formaient une file indienne devant son domicile, aux griots et autres laudateurs, aux réalisations dans son village natal Dabia et bien d’autres, Baba Sora aura partagé avec tout le Mali sa richesse sans compter.

Sa vie a également été marquée par un passage sur la scène politique. Baba Sora a été maire de la commune de Dabia et député à l’Assemblée nationale pendant 12 ans entre 2002 et 2014. Il avait 79 ans. Son histoire restera une légende qui sera longtemps contée.

MS

Commentaires via Facebook :