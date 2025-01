Que peut-on ressentir quand on travaille avec quelqu’un qui ne présente aucun signe de maladie et qu’on vous annonce, moins de 24h plus tard, que cette personne est décédée ? Forcément, vous êtes surpris et vous vous posez des questions sur ce qui a bien pu arriver a la personne.

Figurez-vous que le mercredi 30 janvier, nous avons eu une petite séance de travail avec l’ancien arbitre international Moussa Kanouté.

Lors de cette séance de travail, Moussa Kanouté, ancien arbitre international et chef du département des compétitions internationales de la Fédération malienne de football (Femafoot) nous a communiqués les noms des arbitres du match Mali-Gabon, comptant pour les éliminatoires de la CAN-féminine (le match aller est prévu le 20 février à Franceville).

Fidèle à son habitude et toujours disponible quand on le sollicite, Moussa Kanouté nous a non seulement donné toutes les informations utiles sur les arbitres, mais l’ancien arbitre international s’est également fait le devoir de nous briefer sur la double confrontation à venir entre les Aigles Dames et les Gabonaises et le reste des éliminatoires de la CAN-féminine. Selon nos sources Moussa Kanouté est resté dans son bureau, mercredi jusqu’à 18h, avant de rentrer chez lui. La même source rapporte qu’il a regardé les matches de la dernière journée de la phase initiale de la Ligue des champions d’Europe le soir avec ses enfants avant d’aller se coucher. Moussa Kanouté ne s’est plus réveillé et c’est son corps inerte qui a été découvert, hier matin par sa famille.

“Nous sommes tous sous le choc. Hier (mercredi, ndlr) il a travaillé toute la journée dans son bureau (à la Femafoot) et ce matin (hier, ndlr) nous apprenons qu’il est mort”, a confié au téléphone un membre du bureau de la Femafoot. Et d’ajouter : “apparemment, c’est une crise cardiaque”. Dès l’annonce du décès de l’ancien arbitre international, des messages ont afflué sur les réseaux sociaux pour saluer la mémoire de celui que l’on appelait Monsieur (Moussa Kanouté était enseignant de formation).

L’UN DES MEILLEURS ARBITRES DU MALI- Moussa Kanouté restera comme l’un des meilleurs arbitres de l’histoire du football malien. Pendant sa longue carrière, il a sillonné presque tous les terrains africains et participé à toutes les grandes compétitions organisées par la Confédération africaine de football (CAF).

Après sa retraite, Moussa Kanouté a continué à servir le football malien, d’abord au sein de la commission des arbitres de la Femafoot, ensuite comme chef du département des compétitions internationales de l’instance sportive. Ainsi, l’ancien arbitre international accompagnait presque toutes les sélections nationales de football. Partout où il passait, Moussa Kanouté faisait entendre la voix du Mali. Il était l’un des dirigeants sportifs du Mali les plus connus et les plus respectés par la CAF et la FIFA, en atteste son statut d’Officier de l’éducation de l’instance dirigeante du football continental.

Si Moussa Kanouté a connu une longue et riche carrière professionnelle, l’homme se distinguait également par ses qualités humaines et entretenait de bonnes relations avec tout le monde. L’ancien arbitre international ne haussait presque jamais la voix avec quelqu’un et quand cela arrivait, parce que nul n’est infaillible, “Monsieur” parvenait toujours à se ressaisir et à calmer le jeu.

Dans un monde de football où la passion fait partie des règles du jeu et où l’on assiste à tous les excès, Moussa Kanouté était comme une exception parce qu’il se mettait au-dessus de la mêlée. Avec sa mort, le sport malien, en général et le monde du football, en particulier perd l’un de ses plus grands serviteurs, un homme qui a traversé les générations (Moussa Kanouté avait 70 ans) et qui est mort à la tâche.

Les obsèques de l’ancien arbitre international auront lieu ce vendredi à son domicile à Kalanban-Coro, après la grande prière. Il laisse derrière lui, une veuve et deux enfants.

Dors en paix, Monsieur.

Soulemane Bobo TOUNKARA

