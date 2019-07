Le Président de la République, Chef de l’Etat, Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA, Grand Maître des Ordres nationaux, s’est rendu ce vendredi 26 juillet 2019 après la prière à l’Ambassade de Tunisie à Bamako, sise à l’ACI 2000, pour signer le livre de condoléances ouvert à l’occasion du décès du président de la République Tunisienne Son Excellence Monsieur Mohamed Béji Caïd Essebsi.

Mohamed Béji Caïd Essebsi est mort dans l’exercice de ses fonctions présidentielles, le 25 juillet 2019 à Tunis. Il a été élu président de la République tunisienne, le 31 décembre 2014, après avoir assuré le poste de président de la Transition et organisé les élections en 2013. Le Chef de l’Etat très ému a témoigné sur place, la solidarité et la compassion, et présenté également les condoléances en son nom propre et au nom du peuple malien au président par intérim de la Tunisie SEM Mohamed Ennaceur.

IBK a écrit à cet effet ce 26 juillet 2019 « cher Aîné estimé ! Ainsi vous ai-je toujours appelé. Vous Voici devant l’histoire. Vous y êtes totalement à l’Aise, tant votre parcours aura été un modèle d’engagement militant, courageux lumineux, toujours au service de ce Vaillant peuple de Tunisie qui aurait été votre seule et unique préoccupation. Le servir de toute votre âme, de tout votre être. Le jour de la récompense éternelle, la seule, qui vaille, vient d’arriver. Entrez, entrez, vaillant fils d’Afrique ! Vous avez mérité de la patrie africaine et de la grande patrie humaine. Dormez en paix, cher frère de lumière ! » ndlr.

La signature a été faite, en présence du Premier ministre, Chef du Gouvernement, Ministre des finances et de l’Economie, du Ministre des Affaires Étrangères et de la Coopération Internationale, du Ministre de l’Intégration africaine, du Ministre Directeur de Cabinet du Chef de l’Etat, du Général de Division Chef d’Etat-major particulier du Chef de l’Etat, du Secrétaire Général adjoint de la Présidence de la République et du personnel de l’Ambassade de Tunisie à Bamako.

