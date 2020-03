La grande famille de la presse au Mali et en France est en deuil : le Doyen, célèbre animateur de l’ORTM, M. Zoumana Yoro TRAORE vient de tirer sa révérence à 72 ans. Ce soir 29 mars 2020 à Paris dès suites d’une longue maladie qui n’a rien à voir avec Covid-19.

Un des pionniers des animateurs de l’ORTM, Zoumana Yoro TRAORE depuis la RTM en 1975 où il signa son entrée, a contribué à la promotion du riche patrimoine culturel du Mali, au développement du monde rural. C’est ainsi qu’il a initié plusieurs émissions phares dont entre autres : « L’artiste et sa musique », « Fréquence Point », «Sumu ».

Résidant en France depuis 2002, a accompagné beaucoup d’artistes pour leur promotion sur scènes ou travers des conseils. Pétri de talents d’animation très imbu de la culture malienne Zoumana Yoro TRAORE sera décoré le 04 août 2015 avec médaille, étalon Or de l’Etoile Européenne du Dévouement Civil et Militaire avec l’accompagnement de l’association Mali Sini en France.

Zoumana Yoro TRAORE était également président d’honneur de l’Union presse et Communication des Maliens de France (UPCOM-F).

Sa sœur Awa TRAORE et l’ensemble de sa famille remercie infiniment tout le personnel de la maison de retraite MOSAYA et celle des PETITES SŒURS DES PAUVRES de Paris où Zoumana a séjourné jusqu’à son hospitalisation.

Vu la situation de confinement général ici en France et au Mali, des informations ultérieures seront données pour les funérailles, dans le respect des règles sanitaires en vigueur.

Dors en paix, tonton Zou ! Qu’Allah, le tout-puissant, te pardonne et t’accueille dans son paradis. Amine.

Bakary TRAORE,

Président d’honneur de l’Union presse et Communication des Maliens de France (UPCOM-F).

Commentaires via Facebook :