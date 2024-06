Le président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, chef suprême des Armées, a promu ce mercredi, une vingtaine d’officiers supérieurs au grade de général de Brigade. La décision de nomination a été actée par le décret N°2024-0332/PT-RM du 05 juin 2024, portant nomination au grade de général de Brigade, pris en conseil des ministres le même jour.

Ces hauts gradés appartiennent à différentes composantes des Forces de défense et de sécurité (FDS) et occupent des postes de commandement, des postes administratifs et politiques stratégiques (gouverneurs). Il s’agit notamment des colonels-majors Nema Sagara, de l’Armée de l’Air et Nana Sangaré, de la Direction des Transmissions, des Télécommunications et de l’Informatique des Armées.

Parmi les promus figurent également les colonels-majors Abass Dembélé, de l’Armée de Terre actuellement gouverneur de la Région de Mopti, Amara Doumbia, de l’Armée de Terre, chef de l’exécutif régional de Nara, Aly Annadji de la Garde nationale, gouverneur de la Région de Nioro du Sahel, Famouké Camara, chef d’état-major de la Garde nationale. Mais également le colonel-major Mamadou Massaoulé Samaké, de l’Armée de Terre, et du contrôleur général de police Mohamed Ali Awaissoun désormais (Commissaire général de Brigade de police).

Les autres bénéficiaires de cette promotion sont les colonels-majors Faguimba Ibrahima Kansaye, de la Direction du Génie militaire, Guédiouma Dembélé, de la Direction centrale du Service de Santé des Armées (DCSSA), Mohamed Amaga Dolo de l’Armée de l’Air. , Toumani Koné, de l’Armée de Terre, Issa Ousmane Coulibaly de l’Armée de Terre.

S’y ajoutent Nouhoum Ouattara de la Garde nationale, Faraban Sangaré de la Direction du génie militaire, Seydou Kamissoko de la Direction générale de la Gendarmerie nationale, Moussa Yoro Kanté de l’Armée de Terre, Moussa Soumaré de l’Armée de Terre. Sans oublier les officiers supérieurs Makan Alassane Diarra de l’Armée de Terre, Malick dit Yéro Dicko de l’Armée de l’Air et Daouda Traoré de la Garde nationale.

Cette nomination intervient dans un contexte marqué par la montée en puissance des FAMa qui enregistrent de plus en plus de victoires significatives sur les ennemis de la paix. Leur déroute à Mourdiah, la semaine dernière, en est une illustration parfaite.

Aboubacar TRAORE

