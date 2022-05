Il connaît très bien la maison pour y avoir travaillé depuis 16 ans. Ce qui est vu comme un atout. Et ses collaborateurs ont souligné avec force «son calme, son autorité et son excellente connaissance des dossiers» qui font de lui « un des meilleurs experts des finances»

Moussa Touré présent à la Banque Atlantique Mali depuis 2006 où il s’est ainsi taillé une réputation d’homme prudent et compétent, en mesure de hisser très haut l’institution. Or dans un contexte de gouvernance bousculée par les sanctions économiques et financières infligées par la Communauté économique des Etats de l’Afrique de l’ouest (Cédéao) ces qualités sont les bienvenues.

Précédemment Directeur général adjoint il a été sans conteste le grand favori pour prendre la tête de la banque, en remplacement de Habib Blédou, appelé à d’autres fonctions au sein du Groupe Banque centrale populaire (BCP). Auréolé de ses lauriers de cadre dévoué et rigoureux, il n’a eu des peine à séduire les administrateurs qui l’ont confié ce fauteuil le 17 février dernier. Il connaît très bien la maison en tant qu’ancien responsable de Clientèle Grandes Entreprises et de Directeur Banque de la Clientèle des Particuliers et du Réseau, entre autres. Ce qui est vu comme un atout pour un futur dirigeant. Et ses collaborateurs ont souligné avec force «son calme, son autorité et son excellente connaissance des dossiers» qui font de lui « un des meilleurs experts des finances». Son cv : titulaire d’un MBA en Management et Finances de la Southeastern University (États-Unis), d’un Bachelor in Business Administration de l’Institut Supérieur de Management de Dakar et d’un Certificat Executive Management General des Activités Bancaires (CEMGAB), programme animé par la Banque Centrale des États de l’Afrique de l’Ouest (BCEAO) en partenariat avec HEC Paris.

3ème grand groupe bancaire

Troisième plus grand groupe bancaire de la zone UEMOA en termes de parts de marché, Banque Atlantique, filiale du Groupe BCP, est présente dans les huit pays membres de l’Union monétaire (Bénin, Burkina Faso, Côte d’Ivoire, Guinée-Bissau, Mali, Niger, Sénégal et Togo). Banque Atlantique s’appuie également sur les filiales spécialisées, à savoir Banque d’Affaires (Atlantique Finance), Gestion d’Actifs (Atlantic Asset Management) ou encore Assurances (Atlantique Assurances et Atlantique Assurance Vie en Côte d’Ivoire, GTA Assurances et GTA Assurances Vie au Togo).

Le groupe BCP est l’une des premières institutions bancaires du Maroc. Il tire sa force de ses valeurs de solidarité et de son organisation unique au Maroc. Il est composé de 8 Banques Populaires Régionales (BPR) à vocation coopérative, de la Banque Centrale Populaire (BCP), organe central du Groupe, de forme société anonyme cotée en Bourse, de filiales spécialisées, de fondations et de banques et représentations à l’étranger. Le groupe BCP est présent dans 32 pays dans le monde. Il est, au Maroc, le premier collecteur de l’épargne et un acteur majeur du financement de l’économie.

Ibrahim Yattara

