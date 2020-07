AJCAD- Mali: Des jeunes de Missira s’engagent pour la promotion de la démocratie et la bonne gouvernance au Mali

La Mairie de Missira, en commune II du district de Bamako, a abrité, ce samedi 25 juillet 2020, la cérémonie de lancement du Club d’Action citoyenne de l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté active et la Démocratie (CLAC – AJCAD). Le CLAC Missira est dirigé par Hamidou Maïga.

«La citoyenneté active peine à bien fonctionner au Mali». Pour Hamidou Maïga, président du nouveau Club d’Action citoyenne de Missira, c’est aux jeunes de prendre leur destin en main. «Modibo Keita l’avait dit : «Jeunes, le Mali vous appartient, vous en ferez ce que vous voudrez». C’est fort de cette assertion du père de l’indépendance du Mali que Hamidou et plusieurs de ses camarades ont pris le flambeau du combat pour la démocratie et la bonne gouvernance.

Sous la présidence de l’éloquentSidikiLatigui Kouma, la cérémonie de lancement du CLAC Missira a été l’occasion pour expliquer l’objectif et les missions de l’Association des Jeunes pour la Citoyenneté active et la Démocratie. Créée en mars 2014, AJCAD mène des activités de plaidoyer et de mobilisation auprès des jeunes. Avec d’autres organisations de la Société civile, AJCAD combat la corruption et promeut la bonne gouvernance au Mali. «A part quatre régions au Nord du Mali dont Ménaka et Taoudéni, pour cause d’insécurité, AJCAD est présente partout au Mali», a assuréLatigui Kouma aux nouveaux adhérents.

A ce jour, environ 100 Clubs d’Action citoyenne ont été mis en place avec la bénédiction de l’association-mère. Déjà, des actions futures sont prévues par les membres du CLAC Missira. Il s’agit entre autres de: créer un cadre de sensibilisation entre le service des impôts et les commerçants sur leurs droits et devoirs; expliquer aux jeunes l’importance de payer sa taxe de développement régional et local (TDRL).

