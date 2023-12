Boubacar Aliou Diallo : Inoxydable sur toute la ligne

Ce pionnier de la production de l’électricité à partir de l’hydrogène naturel, adulé sous d’autres cieux, est parfois vilipendé chez lui. Et à tort !

Il y a des mots qui tuent. Des mots d’une violence rare qui s’accumulent et finissent par froisser des hommes les plus droits. Ainsi Aliou Boubacar Diallo accusé de manquer d’honneur et de dignité par une odieuse plume et dont l’auteur ne retient de son parcours qu’une prétendue promesse. En ces temps de crise d’électricité où les nerfs sont à flair de pot, tant la chaleur est pesante et pressante, le richissime homme d’affaires est un symbole qu’il faut abattre. Fut-ce au prix de la calomnie. Mais le mensonge ne fait pas un long chemin. Toutes les explications du monde ne justifieront qu’on attribue à un homme des propos qu’il n’a pas tenus. Sans doute, le combat politique est plus féroce aujourd’hui. On attaque les idées, mais aussi l’individu. Des attaques d’autant plus acérées que la plume peut pousser à la haine. A aucun moment, Diallo n’a promis d’électrifier tout le Mali, mais il a admis que des solutions alternatives existent, dont l’utilisation de l’hydrogène naturel sans émission de gaz carbonique comme source d’énergie. Une idée qui vaut son pesant d’or mais qui tranche avec toute prétention d’apparaître sous les traits de messie. Même s’il venait à l’en caresser, personnellement il est suffisamment garni d’expérience en ce domaine pour ce faire. N’empêche que son expertise sur cette brulante question reste inoxydable et vendable. Aux gouvernants qui ne l’ont guerre consulté d’en saisir la portée. D’ailleurs, c’est se tromper de combat et d’adversaire que de casser le sucre sur son dos. Le bon sens commande plutôt d’interpeller les gouvernants et les responsables de la société d’électricité sur cet épineux dossier.

Le débat doit se limiter aux idées, en épargnant les hommes, sinon les coups bas. Ce qui – heureusement – n’empêche pas la caricature, la liberté de ton ou plus rarement le pamphlet… Un simple voyage dans les actes posés prouve à suffisance qu’il est le pionnier dans la production de l’électricité à partir de l’hydrogène naturel et ce par combustion directe et puis par la pile à combustible. Ses travaux (25 forages réalisés) lui ont conféré une notoriété internationale jamais démentie. Emboîtant ses pas, les Etats-Unis, l’Australie et la France ont commencé à délivrer des permis de recherche sur l’hydrogène naturel.

Il est très clair que c’est grâce aux travaux de Aliou Boubacar Diallo sur l’hydrogène naturel que le monde entier parle aujourd’hui de cette nouvelle source d’énergie décarbonée.

Connaissant son patriotisme et si on sollicitait son expertise, il est aisé de direque M. Aliou Boubacar Diallo accompagnerait volontiers l’Etat du Mali dans recherche d’une solution à ce lancinant problème d’électricité mais voilà. On n’est pas souvent prophète chez soi !.

Ibrahim Yattara

