Colonel Malick Diaw, CNT : « Tout peut se négocier au Mali sauf la partition du pays »

Ce lundi 2 octobre, le Colonel Malick Diaw a présidé la cérémonie d’ouverture de la session d’octobre. Dans un discours d’une demi-heure retransmis à la télévision nationale, le président du Conseil national de transition (CNT) s’est attardé sur les défis de plus en plus pressants. Car, trois ans après la fin du régime IBK, aucun des objectifs fixés (sécurité, justice, gouvernance, élection) n’est atteint.

« La sécurité est la priorité absolue », a martelé le Colonel Malick Diaw qui reconnaît l’existence d’un plan de reconquête des « régions occupées par des hordes barbares». Ainsi, le président du CNT a exhorté le gouvernement Choguel et la MINUSMA a travaillé ensemble pour le bon déroulement des opérations de retrait des casques bleus. Cependant, Malick Diaw exige le respect strict du chronogramme de retrait établi qui prend fin le 31 décembre 2023.

Il est inadmissible, selon le président du CNT, qu’un groupe d’individus vienne saper les bases de l’unité nationale. « Tout peut se négocier ici au Mali, sauf la partition du pays, et les Maliens sont prêts à se sacrifier pour préserver leur souveraineté », a-t-il affirmé. Sûr de lui, le président du CNT a lancé devant les diplomates et membres du gouvernement : « Le drapeau du Mali : le Vert, l’Or, et le Rouge, doit flotter haut, très haut, et partout sur l’étendue du territoire national ».

Poursuivant sur la question sécuritaire, Malick Diaw assure que l’armée malienne est une référence sur le continent et ailleurs en termes de capacité de frappe. En dépit de la recrudescence des attaques, le président du CNT croit en la stratégie de l’«imperturbable patriote Assimi Goïta ». Ainsi, le Colonel Malick Diaw rassure : « les dernières attaques des groupes terroristes sont à considérer comme les derniers soubresauts d’un agonisant ».

Comme preuve de cette agonie, le président du CNT pointe du doigt l’attaque du bateau civil “Tombouctou” début septembre. Un bateau majoritairement rempli de femmes et d’enfants. Face à cette attaque lâche qui a officiellement coûté la vie à 49 civils, Diaw a dénoncé le silence indifférent des fameuses organisations de défense de droit de l’Homme et de la communauté internationale.

Dans son discours, le président du CNT a soutenu le report de l’élection présidentielle. Ce report est, selon lui, « gage d’un scrutin transparent et crédible et inclusif ». Sur le coût de la vie et du délestage récurrent, Malick Diaw compte encore sur la résilience des populations et invite le gouvernement à mieux communiquer.

Interpellant sur la justice, le président du CNT déclare « Ce que nos concitoyens attendent de la justice malienne, c’est une justice au service des citoyens ». Et d’expliquer : une justice marquée par la clarté, la célérité, la probité avec des décisions rendues par des magistrats impartiaux.

Mamadou TOGOLA/maliweb.net

