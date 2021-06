Conseil d’administration du CSDM : Baïdi Dramé élu président

Le Conseil National de la Diaspora du Mali (CSDN) a tenu son conseil d’administration extraordinaire, le 29 mai 2021 au Mémorial Modibo Keïta. Etaient au présidium, Mountaga Bah, un des membres fondateurs, Youma Sissoko de France, Koita Djilla de la Guinée ,Mme Caravelo de France, Kandé Sylla de France, Cheik Oumar Tall et Idrissa Sangaré.

Les délégués de trente-cinq(35) pays d’Europe et d’Asie ont effectué le déplacement à Bamako pour installer un nouveau bureau du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne. Il s’agissait pour nos compatriotes à l’étranger d’insuffler une dynamique nouvelle, un nouveau départ au Conseil de la Diaspora, a laissé entendre la présidente de la séance du jour, Mme Youma Sissoko de France.

Après avoir observé une minute de silence à l’intention du père fondateur de la Diaspora, (feu) Mahamane Touré, ils ont passé à la vérification de mandats. 25 ont répondu présents et 15 ont donné mandat. Ceux qui ont répondu présents ont été le Sénégal, la Côte d’Ivoire, la Guinée, la Sierra Leone, le Bénin, le Gabon, la France, la Suisse, les Emirats Arabes Unis, les USA, le Congo Brazza, l’Afrique du Sud, le Ghana, le Mozambique, la Gambie, l’Arabie Saoudite, le Niger, le Nigéria, la Zambie, le Canada, l’Angola. Ont donné mandat : l’Angleterre, l’Espagne, l’Allemagne, la République Démocratique du Congo, le Burkina, la Thaïlande, la Mauritanie, l’Autriche, le Centrafrique, le Togo, le Cameroun, la Belgique.

Les participants ont passé au peigne fin, les statuts et règlements de l’organisation pour ensuite élire un nouveau bureau consensuel. Désormais Baïdi Dramé de France présidera aux destinés d’un nouveau bureau pour les cinq(5) ans à venir. Le président des Maliens de l’extérieur, Habib Sylla, a dit avoir pris acte, non sans exprimer sa satisfaction, du fait que des compatriotes établis à l’extérieur qui se reconnaissent à travers la structure originelle du Conseil Supérieur de la Diaspora Malienne(CSDM), ont décidé de porter à la tête de leur bureau national, Baïdi Dramé (président du CSDM) France. En tant que président de la structure Fédérative, le président du Haut Conseil des Maliens de l’extérieur(HCME), Habib Sylla, a indiqué que sa structure est le fruit de la volonté du peuple Malien à travers la Conférence Nationale de 1991. Il s’est félicité de voir que le CSDM représenté par M. Dramé (membre Fondateur du HCME au demeurant) soit composé de femmes et d’hommes qui se battent sans relâche pour venir en aide à travers le monde, ait choisi de leur tendre la main plutôt que de se voir en adversaire. Il a fait savoir qu’en croisant M. Dramé à la tête de cette importante délégation, des pays présents et représentants du CSDM ont mis en avant un militant de la cause des Maliens établis en France et en Europe qui a consacré 32 ans de sa vie à cette cause. Selon lui, les Conseils de bases affiliés au HCME se font un honneur de conjuguer leurs efforts avec leurs partenaires du CSDM dans l’intérêt supérieur de nos compatriotes établis à l’étranger.

Fakara Faïnké

