Dr Choguel Maïga au triple victoire des équipes U18 filles et U18 garçons de l’Afrobasket et de la gymnastique Aerobic : “Nous sommes fiers de la jeunesse qui a donné des sourires à tous les Maliens…”

C’est à 14 h 40 minutes, le lundi 16 septembre 2024, que le Premier ministre, Dr. Choguel Kokalla Maïga, a accueilli, au nom du président de la Transition, à l’aéroport international Modibo Kéita à Sénou, les médaillés d’or de deux disciplines sportives, le basket-ball et la gymnastique aérobic, en présence de treize membres du gouvernement dont le ministre d’Etat, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, le colonel Abdoulaye Maïga.

La délégation était conduite par le ministre de la Jeunesse et des Sports, chargé de l’Instruction civique et de la Construction citoyenne, Abdoul Kassoum Ibrahima Fomba, accompagné du président de la Fédération malienne de basket-ball, Jean-Claude Sidibé, ancien ministre chargé des Sports.

En basket-ball, il s’agissait des deux équipes nationales maliennes des moins de 18 ans, U18 Filles et U18 Garçons, qui revenaient de Pretoria, en Afrique du Sud, où elles ont remporté chacune une médaille d’or de l’Afrobasket 2024 organisée du 3 au 14 septembre 2024 face respectivement au Nigéria (76-56) et au Cameroun (60-56) le samedi 14 septembre 2024.

En gymnastique, trois Maliens ont remporté, le samedi 14 septembre 2024, trois médailles d’or dans la catégorie Equipe au 18e Championnat d’Afrique de gymnastique aérobic organisé du 13 au 15 septembre 2024 au Caire, en Egypte.

En accueillant les jeunes sportifs maliens, le Premier ministre s’est d’abord dit très satisfait et honoré par la jeunesse au même titre que l’ensemble du peuple malien. Il a également salué le monde sportif malien et tous les participants à l’encadrement des compétiteurs maliens dans tous les domaines, de même que les joueurs et les entraîneurs qui ont mené les jeunes à la victoire.

Dr. Choguel Kokalla Maïga a ensuite ajouté : “Nous sommes fiers de la jeunesse qui a donné des sourires à tous les Maliens. La jeunesse est en train d’accomplir les mêmes exploits que les militaires qui sont en train de se sacrifier au front. Pour la première fois dans l’histoire, en même temps, le même pays, le Mali, prend deux fois la coupe contre deux de ses amis et frères, le Nigeria et le Cameroun, qui ont la réputation d’être de grands pays sportifs dans le monde”.

A propos de la victoire des jeunes gymnastes maliens, il a enfin déclaré : “Il y a aussi les jeunes qui étaient dans une compétition internationale de gymnastique en Egypte et qui ont aussi enlevé trois médailles. Nous sommes très fiers d’eux. Tant que la jeunesse croit en la victoire, elle fera avancer notre pays”. Après un caravaning à bord de camions podium et un bain de foule au monument de l’Indépendance, les jeunes sportifs maliens se sont rendus au Palais des sports Salamata Maïga, à l’ACI-2000, pour savourer leur victoire avec la population.

Afrobasket u18 filles et garçons en Afrique du Sud :

Les félicitations d’Issa Arsina Cissé aux championnes et champions !

Le compétent et puissant trésorier général du bureau de la Fédération malienne de basket-ball, Président des ressortissants de Goundam, membre du syndicat des impôts, Issa Arsina Cissé, félicite les U18 filles et garçons pour leur consécration à l’Afrobasket qui vient de prendre fin à Pretoria en Afrique du Sud. “Vous avez dignement défendu le drapeau national en montrant à la face du monde que le Mali est et demeurera une très bonne destination. Vous venez par la même occasion de prouver à la face du monde que vous êtes des descendants de guerriers toujours prêts à se battre pour honorer leur pays. Ces trophées et places qualificatives pour la coupe du monde font de chacun de vous, une fierté pour notre pays. Je n’oublierai pas vos staffs techniques qui ont abattu un travail remarquable.

Merci beaucoup pour vous-mêmes et pour le Mali. Vous venez de réécrire l’histoire de notre balle au panier et le peuple malien vous sera éternellement reconnaissant”, mentionne-t-il.

Mahamadou Traoré

