Gouvernance locale : Les communes rurales de Tominian, Cinzana et Sokoura(Bankass) remportent le concours de Transparence de 2019 du PGLR

La salle de conférence du Patronat du Mali a abrité dans la soirée de jeudi 23 juillet 2020, la cérémonie de remise de la troisième édition du concours de transparence du Programme Gouvernance Locale Redevable (PGLR). Cette cérémonie de remise a été présidée par le SG du Ministère des Sports et la jeunesse et la présence physique de SEM Ambassadeur des Pays Bas au Mali.

Le PGLR est un programme ‘’Jeunesse » qui a pour objectif l’amélioration de la gouvernance des affaires publiques et les services de base au niveau communal. Il s’inscrit depuis 2015 dans la crise vécue par les populations du Mali dont l’ampleur et les conséquences interpellent une analyse de ses causes et offre une opportunité de refondation du pays basée sur les aspirations des jeunes et de leur raison de ‘’vivre ensemble’’ dans un avenir apaisé.

Financé sur une période de 6 ans (2015-2020) à hauteur de 17.3 millions d’euros par l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas, le projet est mis en œuvre par 4000 jeunes leaders, parité homme et femme, issus de plus de 2000 associations de Jeunesse dans 180 communes d’intervention.

Il est assuré par un consortium composé des ONG (SNV, ICCO, OXFAM et l’Ambassade du Royaume des Pays-Bas appuyés par un Conseil Consultatif National de Haut niveau, regroupant les principaux Ministères liés aux thématiques du programme . Nous explique le Directeur de l’Oxfam

Le programme a initié un Système d’Information sur la Transparence (SIT) en ligne qui permet aux élus communaux de communiquer avec leurs populations sur tous les sujets d’importance et de transparence attendus en gestion collective. Ce système est coiffé d’un concours annuel de transparence doté de trois prix attractifs de trente millions de FCFA pour les Communes les plus transparentes selon les critères du système. Ce système a vocation de contribuer à l’émergence d’un système similaire d’envergure nationale. C’est ainsi sur 75 communes postulants au concours, trois (3) communes ont pu respecter les critères définis et remportent le prix de 2019, il s’agit des communes de Tominian, Cinzana et Sokoura (Bankass). Pour l’obtention des prix, il faudra que chaque commune propose un mode d’utilisation du fond avec 30% réservés aux activités de jeunes.

Pour le SG du Ministère des Sports et de la Jeunesse, cette belle initiative du PGLR qui participe de la mise en œuvre du Document cadre de Politique nationale de transparence adopté en juin 2015 posé sur les fondements d’une culture de la transparence dans l’administration publique. « Il me plait, au nom des plus hautes autorités, de féliciter ici les trois communes gagnantes et aussi toutes les communes qui ont participé à cette compétition de la transparence, particulièrement les communes qui ont obtenu la mention honorable et la mention d’encouragement pour l’édition 2019, vivement 2020 » Conclut ‘il

Bokoum Abdoul Momini/Maliweb.net

