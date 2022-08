Le Centre Blomba a servi de cadre le mercredi 17 août 2022, à un déjeuner de présentation de programme Nyanajè Taama. Initié par Blomba, ce projet est un programme de diffusion culturelle couplé à l’éducation de la citoyenneté qui couvre 8 régions, 200 Communes rurales et urbaines. L’événement se déroulera d’octobre 2022 à décembre 2022.

Nyanajè Taama est un village culturel itinérant constitué de 3 camions , 500 chaises et bancs , 2 bus, 2 voitures de liaison , 100 tentes , 33 chapiteaux , 1 grande scène , 1 structure technique portant jusqu’à 100 000 watts de lumière , 2 systèmes sonores pour les live , 1 système sonore pour les balani – show , 1 régie vidéo avec 6 caméras , 1 régie d’éclairage et 1 régie son pour les plateaux TV, 1 station de montage pour les postproductions des émissions TV, 1 système de connexion internet rapide, 2 triporteurs pour les caravanes de ville, des milliers d’accessoires techniques pour les installations.

Ce dispositif se propose de s’installer de manière itinérante dans les grandes villes du Mali pour y programmer du cinéma, du Théâtre, de la musique, des marionnettes, du divertissement et des débats citoyens et une émission de télévision hebdomadaire grand public produite sous forme de talk – show. Le programme entend, à partir de ces débats, créer une chaîne de l’amitié qui va être une sorte de chaîne citoyenne sur les réseaux sociaux.

Le but, selon l’initiateur Alioune Ifra Ndiaye, est de travailler à faire émerger la conscience citoyenne. Une conscience qui, dit-il, va permettre aux jeunes de définir le présent par son futur à construire ensemble au-delà des considérations du passé, ethnique.

Au menu il y aura des échanges sur l’émergence de ce nouveau monde climate géopolitique qui va avoir comme enjeux principaux le numérique, les énergies renouvelables, la culture et une nouvelle manière de gérer notre héritage commun qui est la terre.

« Nous allons aussi identifier les jeunes issus des espaces enseignements secondaires et professionnels et il seront inscrits dans une chaîne numérique qu’on appelle chaîne de l’amitié. Une série de débats citoyens », explique M. Ndiaye. Par ailleurs, le programme s’inscrit dans la droite ligne du PNEC (Programme National d’Education à la Citoyenneté) porté de 2004 à 2010 par le Ministère de l’Administration Territoriale et de la Décentralisation, développé et mis en œuvre par BlonBa, avec l’appui des partenaires notamment Orange-Mali, groupe Renouveau, entre autres.

Il va toucher directement plus de 50 000 citoyens en construction. Par le biais de la télévision, des réseaux sociaux et de la radio, Nyanaje Taama ambitionne d’entretenir chaque semaine 3 millions de téléspectateurs, d’auditeurs et de followers.

Ibrahima Ndiaye

