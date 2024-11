Les Gabonais se sont prononcés sur une nouvelle constitution, avec 91,8 % des suffrages exprimés en faveur du « oui », selon les résultats provisoires. Ce texte, porté par la junte dirigée par le général Brice Oligui Nguema, vise à tourner la page du régime Bongo et à encadrer la transition en cours.

Selon les résultats provisoires publiés dimanche par le ministère de l’Intérieur, la nouvelle constitution proposée par le régime de transition dirigé par le général Brice Oligui Nguema a recueilli 91,8 % de votes favorables. Ce référendum, considéré comme une étape clé dans la transition amorcée après la fin du régime Bongo, a enregistré un taux de participation de 53,54 %, inférieur aux premières estimations de 71 %.

Samedi, 868 115 électeurs étaient appelés à choisir entre un bulletin vert pour le « oui » ou rouge pour le « non ». Ce scrutin, qualifié par les autorités de « moment historique », intervient un peu plus d’un an après le coup d’État du 30 août 2023 qui a mis fin à 55 ans de domination de la famille Bongo.

Une fois les résultats validés par la Cour constitutionnelle, le processus devrait se poursuivre avec une élection présidentielle prévue pour août 2025, marquant la fin de la transition. Le général Oligui, qui a promis un retour à un régime civil, n’a cependant pas exclu une candidature, tout en prônant un développement économique et social pour le pays.

Déroulement et organisation

Le scrutin s’est tenu dans un climat apaisé, avec un couvre-feu réaménagé de minuit à 5 h du matin pour l’ensemble de la période électorale. Selon les autorités et le Réseau d’observateurs citoyens (ROC), soutenu par les Nations Unies, aucun incident majeur n’a été signalé lors de la journée de vote.

Le processus de dépouillement, encadré par le code électoral, a vu les bulletins incinérés sur place après comptage, tandis que les procès-verbaux ont été centralisés au ministère de l’Intérieur, en l’absence des instances électorales dissoutes après le coup d’État. Toutefois, le ROC a noté que ses observateurs n’ont pas pu assister au dépouillement dans certains bureaux.

Enjeux et contenu de la nouvelle constitution

Le texte constitutionnel de 173 articles, élaboré après un dialogue national au printemps, introduit des réformes majeures. Parmi elles figurent un mandat présidentiel de sept ans renouvelable une seule fois, l’interdiction de transmission héréditaire du pouvoir, et la suppression de la fonction de Premier ministre.

Le deuxième article consacre le 30 août comme « fête de la libération », date marquant l’arrivée au pouvoir de la junte. L’article 170 prévoit l’exonération de poursuites pour les acteurs des événements liés à la transition.

Certaines dispositions, comme la limite des mandats présidentiels et le mode d’élection au suffrage universel, sont déclarées non révisables. Une nouveauté notable est l’introduction du service militaire obligatoire pour les filles et les garçons.

Débats et perspectives

La campagne référendaire, dominée par le discours officiel, a été marquée par des divergences. Les opposants ont critiqué une concentration excessive des pouvoirs autour du président de la transition, tandis que les partisans du texte ont appelé à « tourner la page » en soutenant le « oui ».

La prochaine étape, si la nouvelle constitution est adoptée, sera d’assurer une transition inclusive en vue des élections présidentielles de 2025.

