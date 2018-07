Mme Kanté Djébou N’Diaye a déclaré qu’en briguant la magistrature suprême, elle veut apporter sa contribution à l’amélioration du bien-être de nos compatriotes surtout des femmes et des jeunes qui souffrent le plus. « Au Mali, les richesses sont mal réparties, nous ne pouvons pas comprendre qu’en 2018, nos femmes se fassent transporter dans des charrettes pour rejoindre les centres de santé. Nous ne pouvons pas comprendre, de nos jours, qu’on évoque un problème de lits dans nos hôpitaux, que les jeunes manquent d’emplois… », s’indigne-t-elle. Avant d’ajouter : « En votant pour moi chères sœurs, vous votez pour vous-mêmes car je suis mieux placée que quiconque à connaître vos préoccupations. Dès que vous allez m’accorder vos suffrages, je vais vous donner un quota de 40% à tous les postes nominatifs et électifs… », a affirmé Mme Kanté.

En somme, Djébou N’Diaye s’est dite confiante quant à sa victoire : « Plus de 800 organisations de la société civile sont avec moi ».

Yéah Samaké dévoile son projet

Le candidat du Pacp, Yeah Samaké, a dévoilé, le mardi dernier, les grandes lignes de son projet présidentiel dénommé « Reprenons le contrôle de notre destin commun ». Ce projet s’articule, selon lui, autour de cinq axes prioritaires.

Il s’agit de la promotion de la justice sociale, de l’éducation et la formation des jeunes, la valorisation du monde rural, la création d’un cadre propice à l’investissement et au développement durable et l’instauration de la paix et de la stabilité.

Dans le domaine scolaire, Yeah Samaké veut construire une université par région. Aussi, le candidat envisage l’instauration d’une bourse de sécurité familiale pour les mères de familles défavorisées, conditionnée à des critères de revenus. Pour le monde rural, l’ancien maire de l’ Ouélessebougou propose l’élaboration et l’application de l’initiative présidentielle d’accès à l’irrigation et la mise à disposition de 5 tracteurs par commune rurale…

Mamadou Igor Diarra : Un programme en 7 axes avec 99 mesures fortes

« Je veux vous donner le pouvoir de changer votre vie et celle de vos proches”, annonce Mamadou Igor Diarra au peuple malien, en présentant son projet de société, un programme de gouvernance reposant sur sept axes, avec 99 mesures et 12 grands travaux qui les accompagnent.

« Ces 7 chantiers ne sont pas des vues de l’esprit », prévient-il, avant d’ajouter : « Les 99 mesures et 12 grands travaux qui les accompagnent peuvent être mis en place rapidement, avec des effets concrets sur la vie quotidienne dans les mois et années qui suivront l’élection. Conduite par un gouvernement resserré et plus représentatif du Mali d’aujourd’hui en genre et en génération, la traduction de cette vision changera la vie de millions de Maliennes et de Maliens et posera le socle d’un progrès durable pour la Nation. Le renouveau du Mali est possible, car C’est Possible au Mali. J’y crois fermement ».

ABD : « Je m’engage à construire une République nouvelle… »

Le candidat de l’Alliance démocratique pour la paix (Adp-Maliba), Aliou Diallo, a officiellement lancé sa campagne électorale, le samedi 7 juillet dernier, au champ Hippique de Bamako.

A l’occasion, ABD s’est engagé à prendre en compte toutes les préoccupations des Maliens. « Je m’engage résolument à rendre le Mali à son peuple par une nouvelle indépendance : l’indépendance économique”, a-t-il déclaré.

Pour lui, son projet pour le Mali est celui de la recherche permanente de la paix et de la prospérité : « Je m’engage à construire une République nouvelle qui profite à tous les fils et les filles du Mali ».

Dans le domaine de la Défense et de la Sécurité, Aliou Diallo a promis de doter les forces armées de moyens adéquats afin qu’ils puissent accomplir leurs nobles missions et améliorer les conditions de vie et de travail des militaires et paramilitaires.

Face à l’extrême pauvreté et aux multiples défis à relever, Aliou Boubacar Diallo opte pour un plan Marchal de 15.000 milliards de francs CFA pour les 5 ans. « Ce ne sont pas de vagues promesses, ce sont des choses que je peux réaliser. Je m’engage à assurer l’autosuffisance alimentaire à tous les Maliens », a-t-il promis…

