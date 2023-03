AIGE : Le président de Modele-Mali reçu par Moustapha Cissé !

Le Président de l’Autorité Indépendante de Gestion des Élections (AIGE) Me Moustapha SM Cissé a reçu en audience mercredi 23 mars 2023 au siège de l’institution, une délégation de la Mission d’observation des Élections au Mali (MODELE-MALI), conduite par son Chef de mission, Dr Ibrahima Sangho.

Pour la circonstance, il était entouré de Ousmane Traoré, Commissaire et vice-président de l’AIGE, Pr. Brahima Fomba et Madame Daou Hawa Kanté, également commissaires et respectivement Rapporteur et Rapporteur Adjoint du bureau de l’AIGE.

Les échanges ont porté sur le chronogramme électoral, la mise en place des Coordinations de l’AIGE, la relecture de la loi électorale, le projet de constitution et la réorganisation territoriale.

L’AIGE a pris bonne note des constats de MODELE-MALI, a donné des éclaircissements et a réaffirmé sa volonté d’organiser des élections transparentes et crédibles en collaboration avec toutes les parties prenantes au processus électoral.

Passation de service entre la DGE et l’AIGE.

La salle Démocratie de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) a abrité le lundi 20 mars 2023, la cérémonie de passation de service entre le Délégué Général aux Élections de l’ex Délégation Générale aux Élections (DGE), le Général Siaka Sangaré et le Président de ladite Autorité Me Moustapha SM Cissé.

En effet, en application des dispositions de la loi électorale, l’AIGE reçoit en dotation initiale les biens meubles, immeubles, les ressources humaines, le personnel administratif et technique de l’ex DGE. Cette cérémonie s’est déroulée en présence du Secrétaire général du Ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Adama Sissouma, représentant le ministre d’État, ministre de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, Porte-Parole du Gouvernement, des membres du Collège de l’AIGE, du Secrétaire de l’AIGE, le Colonel Boussourou Dramé, des Chefs des départements techniques ainsi que tout le personnel de l’ex Délégation Générale aux Élections. Au cours de la cérémonie, des hommages et des témoignages ont été rendus à l’endroit du Général Sangaré pour ses services à la nation, à l’Afrique et au monde.

Il faut rappeler que le Général Siaka Sangaré est aussi membre du collège de l’AIGE. Un déjeuner offert à son honneur a clôturé la cérémonie.

AIGE : Session d’échanges du Collège autour du processus électoral.

La salle Démocratie de l’Autorité Indépendante de Gestion des Elections (AIGE) a servi de cadre le lundi, 20 mars 2023, à une session d’échanges sur les défis liés à l’organisation et à la tenue des prochaines des élections.

Placée sous la présidence de Me Moustapha SM Cissé, président de l’autorité, cette rencontre a réuni les membres du Collège, le secrétaire général et les chefs des départements techniques.

A cette occasion, le Pr Brahima Fomba, principal animateur de cette session, a évoqué avec ses collègues commissaires, plusieurs sujets pertinents liés au processus électoral notamment : le contexte politique, la situation sécuritaire, les axes de collaboration entre l’AIGE et le ministère de l’Administration territoriale et de la Décentralisation, l’institution et l’animation d’un cadre de concertation avec les partis politiques, la société civile et l’Administration d’Etat conformément aux dispositions de la loi électorale.

Les différents échanges au cours de cette rencontre ont permis d’identifier les défis et les contraintes liés à l’organisation des futures échéances électorales.

