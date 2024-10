Brèves :  Fonction Publique : 776 nouveaux fonctionnaires bientôt recrutés

Dans son adresse à la Nation à l’occasion du 64e anniversaire de l’Indépendance du Mali, le président de la Transition a fait de grandes annonces en plus d’avoir évoqué quelques réalisations faites jusque-là. Dans un contexte difficile surtout sur le plan financier, l’annonce du recrutement de plusieurs centaines de nouveaux agents dans la fonction publique est venue mettre du baume au cœur de ceux qui ont suivi le discours du chef de l’Etat. “Dans le but de renforcer les capacités de nos structures publiques et d’améliorer l’offre des services rendus aux populations, il a été procédé, au titre de l’année 2023, au recrutement de 1417 agents. Egalement, 776 nouveaux fonctionnaires seront recrutés au titre de l’exercice budgétaire 2024”, a révélé le colonel Assimi Goïta.

EDM : Des réseaux de voleurs de carburant

La Société Energie du Mali (EDM-SA) dit avoir démantelé un réseau de voleurs de carburant. Le démantèlement effectué dans la nuit du 23 au 24 septembre a eu lieu sur le site de la société à Balingué. « Ils (les voleurs) ont été appréhendés alors qu’ils avaient 24 bidons de gasoil en leur possession. Ledit réseau était constitué d’un agent de surveillance et de gardiennage (NATA), d’un élément de la Garde nationale, trois employés de la société SES SMART ENERGIE et enfin un commissaire de police. Tous les membres du réseau sont entre les mains de la justice excepté le commissaire qui reste introuvable », peut-on lire dans un communiqué. Dans un autre communiqué, le ministère de la Santé a déclaré qu’une patrouille de la Gendarmerie de Sévaré (Mopti) avait intercepté, plus tôt notamment dans la nuit du 16 au 17 septembre, deux agents de l’hôpital de Somine Dolo, dont un chauffeur et un maintenancier, en possession de six bidons de 20 litres de gasoil à bord de l’ambulance de garde.

Détention : Grâce présidentielle accordée à des centaines de détenus

Dans un communiqué rendu public en milieu de semaine dernière, le ministre de la Justice et des Droits de l’Homme, garde des Sceaux a fait état de l’accord d’une grâce présidentielle à des centaines de détenus de plusieurs prisons du pays. Selon le ministre Mamoudou Kassogué, cette décision est une mesure de clémence accordée à l’occasion de la fête nationale d’indépendance du Mali. Elle est ainsi accordée à un total de 390 détenus ayant fait l’objet d’une condamnation définitive et ayant fait preuve de leur amendement et montré de bonnes prédispositions à la resocialisation. En plus, le ministre a ajouté que cette décision est motivée par des raisons humanitaires. Les intéressés ont bénéficié, selon leur statut pénal, de remises totale ou partielle sur le reliquat de leur peine.

