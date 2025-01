Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie Hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a reçu en audience, le jeudi 16 janvier 2025, Driss Isbayène, ambassadeur du Royaume du Maroc au Mali.

L’occasion était bonne, pour le diplomate marocain, pour féliciter le ministre Daffé pour sa nomination et pour la confiance placée en lui par le président de la Transition, le général d’armée Assimi Goïta. Il a exprimé l’espoir que “cette nomination contribue à renforcer le rayonnement du secteur culturel au Mali, tout en saluant les efforts du département en faveur de la promotion culturelle”. Il a également souligné les liens historiques et solides qui unissent le Mali et le Maroc, tissés non seulement à travers la culture, mais aussi par une amitié profonde entre leurs peuples.

Les discussions ont mis en lumière le concept de “tourisme culturel”, qui a permis au Maroc de devenir la première destination touristique d’Afrique avec 17 millions de visiteurs annuels, toute chose qui est résonnance avec la vision et l’ambition du département de la culture malienne.

Pour sa part, le ministre Mamou Daffé a salué l’engagement du Maroc à continuer de soutenir et de renforcer la coopération culturelle entre les deux pays. Il a réaffirmé que le Maroc demeure un partenaire privilégié dans ce domaine.

Promotion de la culture au Mali :

Le directeur général de Orange-Mali chez le ministre Mamou Daffé

Le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme, Mamou Daffé, a reçu en audience, le mardi 14 janvier 2025 le directeur général d’Orange-Mali, Aboubacar Sadikh Diop accompagné de son adjoint Fatogoma Aristide Sanon et de son équipe de communication institutionnelle, venus présenter leurs meilleurs vœux et réaffirmer leur engagement à soutenir la culture malienne.

Au cœur des échanges, le projet Orange Musique Talent, une initiative prometteuse pour accompagner les jeunes artistes talentueux de toutes les régions du Mali, leur offrir une formation et produire leurs premiers singles. Le ministre Mamou Daffé a salué cette initiative qui donne de l’espoir aux jeunes artistes maliens et a réitéré ses remerciements à Orange-Mali pour son accompagnement à la culture au Mali.

Nuit de la diaspora malienne à l’Atlantic hall (Queens, Ny) :

Pour célébrer la culture, l’unité et rendre hommage aux FAMa

Dimanche 19 janvier, l’Atlantic Hall a accueilli la 1ère édition de la Nuit de la Diaspora Malienne, un événement marquant organisé par l’Association des Jeunes Maliens de New York.

Sous la présidence de l’ambassadeur du Mali auprès des Nations Unies, la cérémonie a réuni une foule de Maliens résidant aux États-Unis, pour célébrer leur culture, leur unité et rendre hommage aux Forces Armées Maliennes (FAMa).

Une célébration dans le froid

Malgré des conditions climatiques rigoureuses, avec de la neige et des températures froides, de nombreux Maliens ont fait le déplacement pour participer à cette célébration. L’énergie et la détermination des membres de la diaspora étaient palpables, démontrant un profond attachement à leurs racines et à leur culture.

Un Message de Reconnaissance et d’Unité

L’ambassadeur a insisté sur l’importance de la reconnaissance et de l’hommage rendu aux FAMa qui défendent l’intégrité et la sécurité du Mali.

Il a également souligné le rôle vital de la diaspora dans le développement du pays et son influence positive à l’étranger.

Distinctions et Trophées

Au cours de la soirée, plusieurs distinctions et trophées ont été remis à des membres de la communauté pour leurs contributions exceptionnelles dans divers domaines, y compris l’éducation, la culture et le sport. Ces reconnaissances ont été accueillies avec enthousiasme, consolidant un sentiment de fierté collective parmi les participants.

Des artistes au service de la culture malienne

La Nuit de la Diaspora Malienne a également été marquée par des prestations musicales. Des artistes maliens ont interprété des morceaux traditionnels et contemporains, élevant l’ambiance de la soirée tout en mettant en avant les richesses de la culture malienne. Ces performances ont ravi le public, renforçant le sentiment d’appartenance et de fierté culturelle.

La première «Nuit de la Diaspora Malienne» a été un franc succès, réunissant la communauté malienne autour de valeurs d’unité, de reconnaissance et de partage. Cet événement représente un pas significatif vers la promotion de la culture malienne à l’étranger et le renforcement des liens entre les Maliens de la diaspora. L’Association des Jeunes Maliens de New York a prouvé une fois de plus son engagement envers la préservation et la célébration de l’héritage malien, alliant tradition et modernité dans un cadre festif et accueillant.

L’espoir est grand pour que cette Nuit de la Diaspora devienne une tradition annuelle, permettant de maintenir vivantes les racines maliennes et de célébrer les contributions de chaque membre de la diaspora.

Amadou Kodio (Ortm) depuis New York

