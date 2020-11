Culture : l’Union européenne signe 8 contrats pour la paix et la diversité au Mali

Pour le financement d’activités culturelles dénommé: la culture pour la paix, unis dans la diversité, L’UE soutient le Mali par la signature de 8 contrats de subvention pour une valeur de plus de 97,8 millions de FCFA. C’était le jeudi dernier au sein du ministère des Affaires étrangères et de la Coopération internationale. Ce financement, selon les donateurs, représente la première phase de l’AMI destiné pour le soutien des festivals, productions audio-visuels et formations professionnelles dans le domaine de la culture. L’ambassadeur de la délégation de l’Union européenne au Mali, Bart Ouvry, a salué la diversité e la qualité des projets en indiquant que ce financement vise à promouvoir la diversité culturelle au Mali et à contribuer en tant qu’atout à l’unité et la paix.

Niafunké : Un gendarme victime d’agression sur sa moto

Le vendredi dernier, un homme armé de couteau et manchette a tenté de décapiter un gendarme sur sa moto entre 18h et 18h 30. Selon des sources locales, l’assaillant a poursuivi le gendarme qui circulait lentement à moto. Après avoir asséné un premier coup de manchette sur la tête de sa victime, celle-ci s’est retournée pour se défendre. Les faits ne s’arrêtent pas là : l’assaillant a aussi tenté de s’emparer de l’arme du gendarme qui a réussi à le mettre à terre avant l’arrivée de la brigade. Le gendarme blessé a été admis à l’hôpital e Niafunké ou il a reçu des soins. Les autorités locales poursuivent les sensibilisations des populations afin qu’elles restent vigilantes.

Macina : les marchés inondés de pastèques

Au marché de Macina, nous assistons à une campagne de pastèques depuis quelques semaines. Les foires sont actuellement envahies par les producteurs, selon des sources locales, elles sont cédées entre 500 et 750 FCFA à l’unité. Pour les consommateurs, le gout du fruit cette année est bien apprécié par rapport à l’année dernière. « Cela est certainement dû à la non-utilisation de l’engrais durant cette campagne », expliquent les producteurs.

Les femmes dénoncent leur faible implication dans la consolidation de la paix

Ségou« Participation de la femme dans la consolidation de la paix » fut le thème d’une rencontre organisée à Bamako par l’institut malien de Recherche Action pour la Paix (IMRAP). Selon les responsables de l’institut, il est temps de valoriser l’apport des femmes à la recherche de la paix et de la stabilité. A noter que cette rencontre se tient au même moment où les organisations féminines dénoncent la faible représentativité des femmes au forum de Niono dans la région de Ségou sur la gestion pacifique du conflit intercommunautaire.

Présidentielle aux États-Unis : Bah N’Daw félicite Joe Biden pour son élection

Suite à son élection le dimanche dernier, le président de la Transition Bah N’Daw a adressé ses mots de félicitations à l’endroit de Joe Biden pour sa victoire. « Le Mali et les USA entretiennent d’importantes relations de coopération économique et militaire que le gouvernement de Transition a, à cœur se consolider », indique le communiqué qui ajoute « pour la sécurisation et l’intégrité de son territoire, le peuple malien saura encore compter sur l’accompagnement constant et bienveillant du peuple et du gouvernement américain ».

Santé : Pr Youssoufa Maiga explique l’AVC

Selon l’Organisation mondiale de la santé (OMS), l’Accident vasculaire cérébral (AVC) touche chaque année 16 millions de personnes dans le monde. Au Mali, il constitue le premier motif d’hospitalisation dans les services de neurologie. Selon le Pr Youssoufa Maiga, chef du service neurologie du Centre hospitalier universitaire (CHU) Gabriel Touré, l’AVC est un dysfonctionnement neurologique d’installation brutale d’origine vasculaire, une lésion cérébrale liée à une lésion vasculaire. La lésion peut être un vaisseau qui se bouche ou encore un vaisseau qui casse. L’OMS pense que d’ici 2023, plus de 80% des Accidents vasculaires cérébraux proviendront des pays en développement, notamment d’Afrique. Pour le médecin la meilleure manière de prévenir un AVC est e surveiller les facteurs de risque, faire attention à son alimentation pour prévenir l’hypertension artérielle et le diabète, faire de l’exercice physique et bannir le plus possible les mauvaises habitudes comme le tabagisme.

San : le prix du chargement de sable en hausse

Depuis quelques jours, à San, le prix du chargement de sable a connu une hausse considérable. De 20.000, le chargement d’une benne de sable est cédé aujourd’hui à 35.000 FCFA. Selon les propriétaires de benne, cette hausse de prix est due non seulement à la crue du fleuve, mais aussi à la distance parcourue par les véhicules. Cependant, ils estiment que le prix connaitra une diminution d’ici janvier 2021 si le niveau d’eau baisse.

Sévaré : 30 millions de F CFA donnés à 900 déplacés internes

Avec l’appui financier du PAM, l’ONG Action pour un développement durable dans le delta à mis à la disposition de 900 déplacés à sévaré sans la région de Mopti une somme de plus de 30 millions de FCFA. Cette somme vise à appuyer dans leur activité génératrice de revenus. La cérémonie de remise s’est tenue dans la matinée du mardi 10 novembre 2020.

Commentaires via Facebook :