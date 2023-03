FAMA : La Russie offre des médailles aux autorités militaires maliennes

La Fédération de la Russie, à travers son ambassade au Mali, a officiellement remis des médailles aux autorités militaires pour le renforcement de la fraternité de combat et de la coopération militaire. C’était le mercredi 22 février 2023, dans l’enceinte de ladite ambassade.

Cette décoration a concerné le ministre de la Défense et des Anciens combattants, le Colonel Sadio Camara ; le Chef d’Etat-major général des armées, le Général de division ; Oumar Diarra ; et le Chef d’état-major de l’Armée de l’Air, le Général de brigade Alou Boï Diarra. La cérémonie s’inscrit dans le cadre de la journée du Défenseur de la Patrie célébrée chaque 23 février en faveur des forces armées russes. L’évènement était placé sous la présidence de l’ambassadeur de la Russie au Mali son excellence M. Igor Gromyko.

Ces décorations récompensent les personnes qui se sont distinguées et qui ont beaucoup contribué au développement et au renforcement de la coopération entre les deux pays principalement sur le plan militaire. Le diplomate russe a fait savoir que son pays et le Mali entretiennent un partenariat étroit, notamment par le biais d’une coopération militaire et technique.

Quant au ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, il a rappelé que cette cérémonie témoigne de l’appréciation de leurs efforts pour le raffermissement des liens de coopération avec la Russie. Il a ajouté qu’elle illustre également de la vivacité et la bonne entente plus précisément dans le domaine de la coopération militaire entre la fédération de Russie et le Mali.

Le ministre Camara a souligné qu’ils sont très honorés de l’obtention de ces décorations venant de la Russie. Il a déclaré que de l’indépendance à nos jours, la Russie a toujours été aux côtés du Mali. «Nous allons continuer à travailler davantage pour raffermir cette coopération qui existe entre nos deux États», a-t-il promis…

FDS : Le sport comme ciment de l’unité et de la cohésion

Dans le cadre du renforcement de la cohésion et de la solidarité au sein des Forces de défense et de sécurité (FDS), la Direction du Sport militaire et la direction de la Police nationale ont organisé la 3e édition de la journée de Sports et de cohésion. C’était vendredi dernier (24 février 2023), sur le terrain de sport de l’Ecole nationale de police. Placée sous la présidence du ministre de la Défense et des Anciens combattants, Colonel Sadio Camara, cette journée a enregistré la présence du Chef d’Etat-major Général des Armées, le Général de Division Oumar Diarra ; du Directeur de la Police nationale, l’Inspecteur Général de Police Souleymane Traoré ; et des Chefs d’Etat-major et des Directeurs de services.

Cette journée vise à créer un climat de fraternité, de brassage et à accroître l’esprit de cohésion entre les FDS. C’est aussi un moment de festivité entre frères d’armes. Les différentes disciplines retenues durant cette journée étaient, entre autres, le ballon-militaire, le basket-ball, le football et le footing.

Le ministre Sadio Camara a affirmé que cette journée de sport et de cohésion, instaurée et coordonnée par l’EMGA depuis le début de la transition, est le symbole parfait de l’unité et de l’esprit d’équipe qui animent les FAMa et s’inscrit dans l’ordre naturel de l’évolution du Mali. «L’organisation tournante de cet événement permet à chaque état-major ou direction de service de rivaliser à tour de rôle avec ses frères d’armes en termes d’hospitalité et de qualité sportive», a laissé entendre le colonel Sadio Camara. Et de conclure, «le peuple malien peut compter sur ses défenseurs qui parlent d’une seule voix au sein d’un seul commandement uni et unifié».

