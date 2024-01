Hôpital militaire : Le chantier avance à hauteur de souhait

Jeudi dernier (11 janvier 2024) le chantier de l’hôpital militaire de Banankoro a été visité par trois membres du gouvernement accompagnés des membres de leurs cabinets et des responsables de l’entreprise Sopromac INS. Il s’agit du Colonel Assa Badiallo Touré (Santé et du Développement social), Colonel Sadio Camara (Défense et Anciens combattants), M. Alousseini Sanou (Economie et Finances) et Mme Dembélé Madina Sissoko (Transports et Infrastructures). Cette visite s’inscrivait dans la perspective d’évaluation du niveau d’exécution des travaux. Ainsi, l’architecte Diop a informé la délégation ministérielle du bon niveau d’avancement des travaux.

Après la visite des locaux, le ministre Sadio Camara a exprimé sa satisfaction par rapport à l’état d’avancement des travaux et sa gratitude à l’entreprise. Par ailleurs, les ministres ont assuré que les plus hautes autorités mettront tout en œuvre pour que l’hôpital militaire de Banankoro soit opérationnel dans les meilleurs délais. Il faut noter que le financement de cette gigantesque infrastructure sanitaire est assuré à 100 % par le budget national et les travaux sont conduits par l’entreprise malienne Sopromac INS. C’est aussi la souveraineté retrouvée !

INA DE BAMAKO : Les nouveaux locaux seront inaugurés le 25 janvier prochain

Lors du conseil des ministres du mercredi dernier (10 janvier 2024), le ministre de l’Artisanat, de la Culture, de l’Industrie hôtelière et du Tourisme a informé que les nouveaux locaux (situés dans zone aéroportuaire.) de l’Institut national des Arts (INA) de Bamako seront inaugurés le 25 janvier 2024. L’INA est un établissement d’enseignement professionnel en arts, métiers et animation socioculturelle. Il a été créé en 1933 sous le nom de Maison des artisans soudanais, pour devenir plus tard Ecole artisanale de Bamako, puis Institut national des arts à partir de 1963.

Les difficultés d’accès, la vétusté des locaux et les inconforts liés aux pollutions et nuisances ont rendu sa délocalisation nécessaire. Dans cette perspective, de nouveaux bâtiments, entièrement financés par l’Etat, ont été réalisés à Sénou. Cette délocalisation vise à offrir aux élèves de meilleures conditions de formation tout en dotant l’Institut !

TRANSPORTS : Le Mali à l’heure du permis biométrique

Le permis de conduire malien va subir une transformation majeure à partir de cette année 2024. En effet, c’est un document biométrique qui sera désormais délivré sous la forme d’une carte bancaire. Cette nouvelle carte contiendra une puce électronique qui permettra de stocker des informations sur le conducteur comme son état civil, la date de délivrance et la catégorie de permis… L’annonce a été faite par le ministre des Transports et des Infrastructures, Dembélé Madina Sissoko, dans l’émission «Mali Kura Taasira 2» de l’ORTM. Elle a expliqué que cette réforme vise à améliorer la sécurité routière et à faciliter les contrôles des forces de l’ordre.

Selon Madame la ministre, la nouvelle carte de permis de conduire sera plus difficile à falsifier que l’actuel qui est en papier. La puce électronique permettra également aux forces de l’ordre de vérifier rapidement et facilement les informations du conducteur… La mise en place du permis de conduire biométrique est une étape importante pour la sécurité routière au Mali.

AES : Une meilleure coordination des efforts pour relever les défis communs en vue

Les pays de l’Alliance des États du Sahel (AES) ont décidé de créer une commission tripartite pour booster leur coopération en matière économique, politique et culturelle. Cette décision a été prise lors d’une rencontre d’amitié et de travail qui s’est tenue à Niamey (Niger) du 29 au 31 décembre 2023. La commission tripartite aura pour objectif de favoriser la coordination des politiques des trois pays dans les domaines de l’économie, de la politique et de la culture.

La création de cette commission est une étape importante dans le renforcement de la coopération entre les pays de l’AES. Elle permettra de mieux coordonner leurs efforts pour relever les défis communs auxquels ils sont confrontés, notamment la sécurité, la pauvreté et le développement durable

