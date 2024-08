Après les fortes pluies des 23 et 25 juillet, tombées sur la ville de Bla, les cris de cœur des populations ne sont pas tombés sur dans des oreilles sourdes. Dans un fort élan de solidarité, le gouvernement a fait état de l’envoi d’une mission d’assistance d’urgence aux victimes des inondations. A cette occasion, la mission était conduite par le ministre de la Santé et de Développement social, en compagnie du ministre-commissaire à la Sécurité alimentaire. Après les premières évaluations, la mission gouvernementale a procédé à une donation de vivres, de non vivres et de médicaments aux sinistrés, estimée à une valeur de plus de 230 millions de F CFA et à la mise à disposition d’une clinique mobile pour la continuité des soins. En plus du volet prévention, le gouvernement a rassuré les populations de la poursuite des actions du genre pour répondre aux besoins les plus urgents des populations affectées à travers le concours des comités de veille installés sur toute l’étendue du territoire national.

Armée : Les FAMa étoffent leur effectif

Déjà engagées sur plusieurs fronts, les Forces armées maliennes qui engrangent des succès continuent de se renforcer en équipements aussi bien qu’en bras valides. Après l’achat de plusieurs armements, les FAMa viennent d’étoffer leur effectif avec la sortie de plusieurs contingents de nouvelles recrues. La semaine dernière notamment le mardi 30 juillet à Markala, c’était la sortie de la 2e vague du contingent 2021. “Ils sont au total, 784 éléments tous corps confondus dont 421 personnels féminins à être présentés au drapeau tout en prenant des engagements pour servir et préserver l’intégrité du territoire au péril de leurs vies. Ils sont issus de tous les coins du Mali et formés pour bâtir une armée forte et capable de défendre la patrie contre l’ennemi du moment”, indique la Dirpa. Le jeudi 1er août, c’était la sortie d’un millier de recrues de la 2e vague du contingent 2021. Deux jours plus tôt à Banankoro, c’était la sortie de la 18e promotion de 378 élèves sous-officiers dont 105 personnels féminins et 13 venant “des pays ami”.

Transport aérien : La résurrection d’Air Mali ?

Vaste pays enclavé qui partage 7420 km de frontières avec sept autres pays, le Mali travaille à son ouverture autonome par d’autres voies que routière. La concrétisation de cette volonté se matérialise par la création d’une compagnie aérienne nationale qui vient d’être annoncée par le gouvernement avec l’adoption des projets de texte relatifs à la création et à l’approbation des statuts de la société d’Etat dénommée “Mali Airlines-SA”. Ce projet de société aérienne étatique, qui s’inscrit dans le cadre de la mise en œuvre des recommandations de la réunion annuelle des services de transports, édition 2023 selon le gouvernement, permettra d’améliorer la mobilité des populations entre les capitales régionales. En attendant le premier vol de Mali Airlines-SA, l’annonce de sa création peur constituer une bonne nouvelle pour les nostalgiques d’Air Mali qui a fait leur fierté entre 1960 et 1985 en assurant la desserte intérieure et extérieure avant que le flambeau ne soit « ramassé » par les compagnies privées présentement après la tentative de récupération par la Compagnie aérienne du Mali de 2005 à 2012.

Météo : Alerte rouge jusqu’au 6 août

Alors que l’hivernage bat son plein, il pleut des trombes d’eau sur plusieurs localités du pays. Selon les prévisions de Mali-Météo, ces activités pluvio-orageuses se produiront dans l’ensemble du pays, excepté l’extrême nord de la Région de Taoudenni, pendant la période du 30 juillet au 6 août 2024. “De fortes quantités de pluie sont attendues par endroits, auxquelles sont associés des risques d’inondation”, prévient la Météo. De son côté, le ministère de tutelle a exhorté la population la discipline, à la vigilance et au respect des consignes de sécurité suivantes : éviter de s’abriter dans les zones à risques d’inondation, ne pas s’abriter sous les grands arbres lorsqu’il pleut, éviter de manipuler le téléphone portable et les objets brillants sous l’orage, ne pas conduire sous les vents forts et violents, suivre les informations météorologiques.

