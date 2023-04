Insécurité : Plus d’une quarantaine d’écoles sont fermées à Banamba

Il s’agit notamment de 8 écoles de la commune de Sébété, 17 à Toubacoro, 12 à Toukoroba, 4 à Kiban et 2 écoles de la commune de Toubacoura. Cette information a été donnée par les comités de gestion scolaire du cercle de Banamba. Ses responsables se disent préoccupés et interpellent les autorités. Ils demandent qu’une solution soit trouvée à l’insécurité qui provoque ces fermetures.

Nioro du Sahel:

Un homme tue son petit frère

Le mardi dernier devant le Tribune de la région de Nioro du sahel, un homme d’une soixantaine d’années à tirer à bout portant d’une belle réelle sur son petit cadet qui atteint à la poitrine a succombé à ses blessures.

En effet, les deux frères comparaissaient ce jour au tribunal de Nioro pour une histoire de maison. Pris de rage, le frère aîné n’a pas hésité à tirer sur son frère de sang. Il médite désormais sur son sort en prison en attendant d’être jugé.

Amélioration de l’offre de services:

La CMSS forme ses cadres

Ils sont une quarantaine de cadres dirigeants composés de conseillers techniques, directeurs centraux, régionaux et chefs service à prendre part à Bamako à l’atelier de formation sur l’optimisation de l’accueil et de la Relation Client. Durant une semaine, les participants vont s’approprier des techniques d’amélioration de l’offre de services aux assurés ainsi que l’amélioration de l’information et de la communication à l’endroit des affiliés et de veiller à leur satisfaction. Pour le Directeur Général, Ichaka Koné, cette formation figure en bonne place du Contrat d’Objectif et de Moyen. Il en appelle au sens de responsabilité des participants à travers l’assiduité pour que jaillisse des échanges dynamiques qui feront changer la CMSS.

