Lutte contre le terrorisme : 82 terroristes neutralisés et 35 suspects interpellés par les FAMa

Plusieurs opérations des forces armées maliennes menées notamment au Nord et au centre, ont permis de neutraliser 82 terroristes et interpeller 35 suspects. C’est ce qu’a annoncé dans un communiqué en date du 10 février 2023, la Direction de l’information et des relations publiques des armées (DIRPA). Ces opérations des FAMa ont également permis de détruire 10 sanctuaires terroristes dans les secteurs de Douentza, Boni, Bandiagara, Sofara et Bapho.

Ces opérations musclées de l’armée malienne ont permis de récupérer 48 AK-47, 20 fusil de chasse, des chargeurs, des munitions, de moyens de communication, de détruire 15 motos 5 pick-up et neutraliser 8 engins explosifs improvisés. La montée en puissance des Forces armées et de sécurité maliennes (aujourd’hui bien équipées) a permis de mener diverses formes d’intervention. Ainsi, 11 opérations aéroportées, 16 missions de reconnaissances offensives, 9 frappes aériennes avec MI24, L39 et Super Tucano, ont été menées.

L’Etat-major Général (dans ce communiqué) indique enfin la poursuite de ses actions cinétiques avec l’exploitation des renseignements sur les zones de regroupements des zakats et sur les complicités terroristes.

Projet de baptême du lycée public de Bourem : un Collectif exige la démission du préfet adjoint

Dans un communiqué rendu public le lundi 13 février 2023, le Collectif contre le projet de baptême du lycée public de Bourem exige la démission du Préfet adjoint Mamadou Daou. «Nous appelons les plus hautes autorités à trouver un autre lieu de service à Monsieur Mamadou Daou dont les agissements décrédibilisent l’Etat dans le cercle de Bourem» indique le Communiqué. Dans ce document, le Collectif condamne avec la dernière énergie les agissements du préfet adjoint dans le cadre du projet non-consensuel de baptême du lycée public de Bourem.

«Nous demandons au préfet adjoint du cercle de Bourem de se tenir à l’écart de ce problème local entre les forces vives, sources de divisions, et de se limiter à son rôle de représentant de l’Etat, garant de l’ordre public», poursuit le communiqué. Le Collectif rappelle enfin que la partialité du préfet dans les affaires locales du cercle est de nature à saper les efforts des Autorités de la Transition qui travaillent à instaurer la paix et la cohésion sociale, indispensables au projet de Refondation du Mali.

