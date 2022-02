La burundaise Marie Goreth NIZIGAMA est la nouvelle Représentante Résidente d’ONU-FEMMES au Mali. Ancienne ministre, elle était en poste au Libéria.

Avant d’arriver au Mali, Madame NIZIGAMA a servi comme Représentante Résidente de ONU-Femmes au Libéria de 2017 à ce jour. Auparavant, elle a travaillé avec le Programme des Nations Unies pour le Développement (PNUD) en Côte d’Ivoire comme Conseillère en Planification Stratégique, Chef de l’Unité de Coordination du Système des Nations Unies et Coordonnatrice du Programme de Consolidation de la paix d’avril 2010 à juin 2017.

Madame NIZIGAMA a également occupé de hautes fonctions politiques au sein du gouvernement de son pays, le Burundi. Entre 2005 et 2007, elle a servi comme Ministre de la Planification du Développement et de la Reconstruction Nationale et Ministre des Transports, Postes et Télécommunications.

Madame NIZIGAMA a une vaste expérience dans le Leadership, la coordination et la planification stratégique, la gestion des programmes, la mobilisation des ressources, la gestion opérationnelle des programmes de développement, l’analyse et la prévention des conflits, le relèvement des pays après les conflits.

A travers son parcours, Madame NIZIGAMA a une expertise dans l’intégration du genre dans tous les processus de développement et de gestion des conflits. Elle a aussi une expérience avérée dans le dialogue politique avec les gouvernements, la société civile et les organisations internationales.

Source : ONU FEMMES Mali

Direction Nationale des Eaux et Forêts du Mali : La nomination historique de Mme Kanouté Fatoumata Koné

Le ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Modibo Koné a posé un acte historique en nommant Mme Kanouté Fatoumata Koné au poste de Directeur national des Eaux et forêts du Mali. Une nomination qui fait honneur à la femme malienne.

Le conseil des ministres du 09 février dernier a nommé Mme Kanouté Fatoumata Koné, Directeur national des Eaux et Forêts du Mali. Une nomination historique à l’actif du ministre de l’environnement, de l’assainissement et du développement durable, Modibo Koné qui a fait confiance en une compétence féminine. Une nomination qui fait honneur à la femme malienne.

Ingénieur des Eaux et Forêts, Mme Kanouté Fatoumata Koné est en terrain connu. C’est une cadre du sillage qui prend donc les commandes de la direction nationale des Eaux et Forêts. Femme de terrain, elle a piloté pendant plusieurs années d’importants projets dans le cadre de la gestion des forêts.

La nouvelle Directrice nationale des Eaux et Forêts fut entre autres coordinatrice du Projet de gestion durable des Forêts (GEDEFOR), coordinatrice du Programme de gestion décentralisée des Forêts et Secrétaire technique adjointe du Groupe national de travail sur la gestion durable des forêts et la certification forestière.

Chiaka Doumbia

