Selon le président du RPM, Bokary Treta, à la dernière réunion de “Ensemble pour le Mali“, (EMP), la coalition qui soutient le président de la République, le RPM n’aurait qu’un ministre et deux sympathisants. Au moment où tout le monde compte plus de 5 ministres pour le parti du tisserand, son président a une autre méthode de calcul.

Apej : des chiffres qui parlent

De 2004 à 2018, dans sa composante I “Renforcement de l’employabilité des jeunes” en tout 42 971 jeunes diplômés placés en Stage de formation professionnelle dans les services publics ; 11 568 jeunes diplômés ont été placés en Stage de qualification ; 2 555 jeunes déscolarisés ou non scolarisés formés en apprentissage ; 476 jeunes diplômés reconvertis ; 9 289 jeunes formés dans les formations qualifiantes et/ou à la carte et 332 jeunes ont été installés dans la riziculture et le maraîchage. Plus de 30 000 jeunes ont été formés sur les techniques HIMO (chantiers écoles de pavage, d’aménagement de terre, de pistes et d’enrichissement de forêt); 346 jeunes ont été installés sur des terres aménagées en partenariat avec l’Office du Niger et l’ARPASO; 226 femmes ont été installées sur des périmètres maraîchers. Ainsi 300 000 JT ont été créées soit 1 225 emplois annuels permanents et 1,5 milliard F CFA.

