6e édition du festival culturel Ogobagna : Un témoignage d’amour pour ATT, le Hogon

Les Dogons restent reconnaissants au président Amadou Toumani Touré “ATT”, leur Hogon qui a rendu d’immenses services au pays Dogon. Et ils ne ratent aucune occasion pour lui rendre hommage et le célébrer. Le samedi 27 mars 2021, sixième jour de la 6e édition du festival culturel Ogobagna a été mis à profit par les Dogons pour rendre un vibrant hommage à l’ancien président de la République. La cérémonie s’est déroulée à la place du Cinquantenaire en présence du Premier ministre Moctar Ouane et une foule nombreuse de Dogons, de membres de la famille d’ATT surtout des enfants, les amis du défunt chef de l’Etat.

Pour les Dogon, le Hogon ATT a rendu d’immenses services au pays Dogon. D’où leur reconnaissance. Et la 6e édition du festival culturel Ogobagna était une belle occasion pour célébrer cette reconnaissance au président Amadou Toumani Touré avec la danse des masques dogons et une pièce de théâtre des étudiants du Conservatoire Balla Fasséké.

Présent à la cérémonie, le Premier ministre, chef du gouvernement, Moctar Ouane (habillé en Dogon) a souhaité que “le parcours et l’engagement patriotique d’Amadou Toumani Touré servent de source d’inspiration pour faire face aux défis car son nom rime avec audace, inclusion, amour du Mali et avec toutes les vertus dont notre nation a besoin pour relever la tête et se hisser à la hauteur des grandes nations, conformément à sa vocation originelle”. Il a indiqué que le président Amadou Toumani Touré fut un homme de confluences. “Il était un symbole de toutes nos origines, expression de notre enrichissante diversité, nourri à la sève de nos civilisations, à l’aise autant au nord qu’au sud, enfant du Centre, il était chez lui aussi bien à l’est qu’à l’ouest, Malien dans ses forces comme dans ses faiblesses. Pétri de nos valeurs ancestrales, il était le Malien typique avec les Coulibaly et les Maïga, mais également avec les Diallo et les Traoré”, a-t-il développé.

Pour le Premier ministre, la cérémonie d’hommage à ATT est comme une levée de deuil symbolique. Il a été reconnaissant envers ATT qui l’avait appelé au gouvernement pour lui permettre de continuer à servir le Mali à un niveau élevé. “ATT, le Hogon a eu l’intelligence et la détermination de matérialiser le rêve de ceux qui voulaient un autre Mali. Ce qui méritait plus qu’un pied de statue. C’est pour cette raison qu’il a été érigé en stature de l’Eternité avec son intronisation en Hogon (le meilleur d’entre les Dogons)”, a-t-il souligné.

Siaka Doumbia

