Nouveau joueur d’Al-Nassr, Cristiano Ronaldo va-t-il devoir se plier aux lois d’Arabie saoudite ? Selon elles, le footballeur n’a pas le droit de vivre avec Georgina Rodriguez. A moins que…

La vie de Cristiano Ronaldo et de sa famille a basculé. Au chômage depuis son départ de Manchester United, la star du football portugais a retrouvé un club. Après avoir été éliminé en quart de finale de la Coupe du monde 2022 par le Maroc, CR7 a signé à Al-Nassr, en Arabie Saoudite. Présenté en grande pompe le 3 janvier, il a justifié son choix de jouer en Arabie saoudite devant les yeux de sa compagne, Georgina Rodriguez, et ceux de leurs enfants. “Je me fiche de ce que les gens ont dit, j’ai pris ma décision, a confié CR7. Je suis très heureux d’être là, je sais que la ligue est très compétitive, parce que j’ai vu plein de matchs. Ce que je veux, c’est jouer, dès demain si le coach pense que c’est le bon choix. Ce contrat est unique, parce que je suis un joueur unique.”

Mais le choix de l’Arabie saoudite a aussi dû étonner sa compagne. Car selon la Charia, les préceptes islamiques en place dans ce pays, les couples non mariés n’ont pas le droit de vivre ensemble. Pourtant, Georgina Rodriguez et Cristiano Ronaldo vont pouvoir habiter sous le même toit, et cela sans avoir à se passer la bague au doigt. C’est en tout cas ce qu’ont annoncé deux avocats saoudiens à l’agence de presse EFE. “Bien que les lois du royaume interdisent toujours la cohabitation sans contrat de mariage, les autorités ont récemment commencé à fermer les yeux et à ne plus persécuter personne, bien que ces lois soient utilisées lorsqu’il y a un problème ou un crime”, a expliqué le premier d’entre eux, anonyme.