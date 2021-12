Ibrahima N’diaye, l’homme sur lequel le Conseil d’Administration a porté son choix, le samedi 27 novembre 2021, pour occuper la fonction d’administrateur-directeur général de la BDM-SA, n’est pas un inconnu dans cette institution financière. Ibrahima N’diaye est un pur produit de la BDM-SA. Il totalise vingt-cinq ans au compte de la Banque malienne de Crédits et Dépôts (BMCD) et de la Banque de Développement du Mali (après la privatisation de la BMCD).

Le nouvel administrateur-directeur général de la BDM-SA est aussi et surtout un pur produit de l’école malienne.

Après avoir réussi avec brio son bac en série Mathématiques-Technique-Economie (MTE) au lycée technique de Bamako en 1990, il a entamé des études de gestion à l’Ecole nationale d’Administration (ENA) de Bamako et sort major de sa promotion avec la mention ‘’Bien’’, en 1995.

Il a aussitôt entamé sa carrière professionnelle dans un cabinet d’audit et d’expertise-comptable avant d’atterrir un an après comme cadre à la BMCD en 1996. Grâce à son sérieux, à sa compétence et à sa rigueur au travail, il gravit rapidement les échelons pour se retrouver en 1999 auditeur interne senior, puis directeur adjoint des opérations financières et cumulativement chef comptable en 2000.

Au plan de la formation professionnelle, le nouvel administrateur général de la BDM-SA est diplômé de l’Institut technique de Banque (ITB de Paris) dont il a été major de la promotion 2000 sur l’ensemble des pays membres de l’UEMOA, en plus de la Guinée et de la Mauritanie, après trois années de formation.

Une année plus tard (en 2001), M. N’diaye sera confirmé directeur des opérations financières de la BMCD. Après la fusion de la BDM-SA et de la BMCD, il a été promu en 2002 au rang de directeur de la comptabilité et de la trésorerie de la nouvelle entité BDM-SA. Trois ans après (en 2005), il accède à la fonction d’adjoint au Responsable du Pôle financier et juridique. Cumulativement, il est resté directeur de la comptabilité et de la trésorerie jusqu’en 2011.

A cette date, M. Ibrahima N’diaye a été nommé contrôleur général de la BDM-SA, poste rattaché au président-directeur général. C’est à ce titre qu’il a piloté les dossiers d’agrément et contribué à l’implantation des filiales BDM France, Banque de l’Union-Côte d’ivoire (BDU-CI) et Banque de l’Union-Burkina Faso (BDU-BF). Cette mission accomplie, le choix s’est porté sur lui en 2015 comme directeur général de la BDU-CI.

Trois ans plus tard (en janvier 2018), retour à Bamako pour occuper la fonction de directeur général adjoint de la BDM-SA. A ce titre, M. N’diaye a été pendant quatre ans le plus proche collaborateur de l’administrateur-directeur général sortant M. Bréhima Amadou Haïdara.

Ensemble, avec les orientations du Conseil d’Administration et l’appui de l’encadrement supérieur et du personnel de la banque, ils ont mis en place des stratégies, des projets et des réformes qui ont contribué à consolider les bases de la BDM-SA comme banque leader au Mali et en Afrique.

Il faut aussi noter que M. N’diaye a obtenu en février 2015 le certificat de l’agence de transfert de technologie financière (ATTF) du Luxembourg sur la gouvernance et la conformité.

En septembre 2015, il a décroché le certificat HEC Paris sur le parcours de management général.

Il a également à son actif un certificat d’enseignement supérieur des affaires (CESA) de HEC Paris sur le management des activités bancaires.

Il maîtrise l’informatique, parle le français et un peu l’anglais.

Ses loisirs pour ses rares temps libres sont le sport en général et la lecture.

Socialement le nouveau patron de la BDM-SA est un esprit brillant, pétri de talent, d’une grande humilité, courtois et travailleur. Des qualités humaines qui lui valent l’estime et le respect de l’ensemble de ses collaborateurs.

Orange Money : Les tarifs baissent

Dans son élan de création d’un écosystème dans lequel les services financiers sont accessibles à tous, Orange Finances Mobiles Mali, acteur majeur de l’inclusion financière au Mali continue ses efforts en baissant une quatrième fois ses tarifs. L’annonce a été faite à la faveur d’un point de presse animé par Mme Sidibé Aïcha Touré, directrice générale d’Orange Finances Mobiles Mali. C’était le mercredi 1er décembre 2021 à l’hôtel Radisson, l’ex-Sheraton de Bamako.

Depuis le second semestre de l’année 2020, Orange Mali, à travers son service Orange Finances Mobiles Mali ne cesse de baisser les frais de retrait d’Orange Money. Et cela, dans le but de répondre favorablement aux aspirations des clients. Ces efforts poursuivent cette année avec une série de baisse de tarif de retrait d’orange money.

L’opérateur de téléphonie met à disposition des clients une nouvelle tarification comme suit : les frais de retrait sont désormais à 1 % pour les montants compris entre 0 et 1.000.000 F et 10.000 F pour les montants supérieurs à 1.000.000 F CFA.

Cette baisse s’inscrit, selon Mme Sidibé Aicha Touré, dans une dynamique amorcée depuis 2020 par Orange Money, soucieuse de faciliter les tarifs des opérations d’Orange Money. Et cela, pour favoriser l’accès à leurs services.

Les clients pourront consulter les tarifs sur la grille disponible dans les points de vente et sur l’application Orange Mali Sugu disponible en téléchargement gratuit sur Apple store pour les utilisateurs d’IPhone et sur Play store pour les utilisateurs des téléphones Android, a précisé la directrice générale d’OFMM. En faisant ses transactions via Orange Money, Mme Sidibé garantit aux clients trois avantages à savoir : la proximité, la simplicité et la sécurité.

En cas de difficultés ou de problèmes d’utilisation de l’application des services Orange Money, a rappelé Mme Sidibé, les clients pourront appeler le service client Orange Money Mali au 37070 depuis un mobile Orange ou l’OFMM contacter via sur les réseaux sociaux. « Au Mali, plus de 7 millions de comptes Orange Money sont ouverts avec un réseau de distribution de plus de 90.000 points de vente à travers tout le pays. OFMM entend maintenir cette dynamique, notamment par de plus grandes innovations qui permettront une prise en compte plus affinée des besoins des clients », a souligné la directrice générale d’Orange Finances Mobiles Mali.

Par ailleurs, elle a indiqué qu’Orange Money est un service innovant, simple, rapide, sécurisé et économique qui permet à ses clients d’effectuer, à partir de leurs mobiles Orange, les opérations suivantes : dépôts et retraits d’argent sur votre compte, transfert, achat et recharge de crédit et enfin transfert de l’argent vers et depuis votre compte bancaire.

Bourama Camara

