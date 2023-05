Ibrahima Diawara est le fondateur du Groupe IBI. Opérateur économique et président directeur général du groupe Stone Solar Mali, cet industriel et commerçant Import-Export évolue dans les domaines de l’énergie et de l’industrie des matériaux de construction. Ambitieux Il est également le patron de « Builders », leader sous régional des grands travaux de construction. Voici en quelques lignes son portrait.

Âgé d’une cinquantaine d’année, l’enfant de Bandiagara fait divers domaines dans l’entrepreneuriat aussi variés que le transport, terrestre et aérien, le BTP et l’énergie. En 1991, année du bac, il rejoint l’un de ses frères, Ousmane, établi en Thaïlande. Là, il apprend le négoce. Trois ans plus tard, curieux et prêt à saisir toutes les occasions, il part en Indonésie et y crée, en 1995, sa propre société, Sabika, spécialisée dans l’emballage et l’expédition de colis. Ibrahima Diawara fait vite preuve d’un sens aigu des affaires. Toujours en 1995, le jeune patron ouvre à Bamako Diawara Solar, qui distribue des panneaux solaires achetés en Australie, puis, en 1997, crée Diawara Concrete Industry, une unité de fabrication de tuiles et de briques. De retour au pays, ce communicant-né, qui dispose de bons réseaux d’influence, décroche le contrat d’installation d’un système de communication radio de type Real Application Cluster, dans le cadre de l’élection présidentielle de 2002.

La success-story se poursuit en 2005 avec la création d’une troisième société, la Malian Aero Company (MAC), qui démarre ses activités avec une flotte de cinq appareils spécialisés dans les opérations de « pluies provoquées » pour le secteur agricole. Les affaires marchent suffisamment bien pour qu’en 2010 MAC propose, entre autres prestations, les évacuations sanitaires, les vols charters et le transport des VIP.

Toujours en quête de nouveaux marchés, Ibrahima Diawara part à l’assaut de la sous-région. En 2011, il fusionne toutes ses activités en une seule entité, IBI Group SA. Diawara Concrete Industry est renommée Stones, et Diawara Solar devient Builders. Le groupe Stone, un complexe industriel composé de plusieurs unités pour la fabrication de matériaux de construction, notamment les carreaux, en plus de la chaux industrielle et agricole. Il est promoteur d’une nouvelle usine spécialisée dans la production de chaux, construite dans le cercle de Bafoulabe, région de Kayes. L’usine de Bafoulabe produit 100 tonnes de chaux vive par jour, soit 36 000 tonnes par an et cela pour les miniers, les industries sucrières et l’agriculture, en plus de 70.000 tonnes de carbonate de calcium (la matière première pour les usines de peintures). Le groupe stone a plus de 500 emplois directs et indirects à Bamako et Kayes.

Depuis 2012, IBI Group dispose de filiales en Côte d’Ivoire, en Guinée et en Mauritanie. Et il poursuit sa diversification. En 2013, la société Belale, spécialisée dans l’étude, la mise en œuvre et le développement des projets d’énergies renouvelables, voit le jour, suivie par Bricoco, active dans l’exploration et l’exploitation minières, enfin Diawei, transporteur routier. Grâce à l’ensemble de ses entités, IBI Group prévoyait de réaliser un chiffre d’affaires de 50 millions d’euros pour l’exercice 2018. Depuis lors le jeune opérateur économique ne fait réaliser des succès.

Oumou SISSOKO

