Dès lors, la question se pose: Will Smith doit-il remettre son Oscar? L’acteur a en effet bafoué le code de conduite officiel des Oscars. Ce dernier stipule que la violence envers les autres participants n’est absolument pas autorisée et peut être sanctionnée. “C’était une situation difficile, car dans des circonstances normales, il aurait été immédiatement mis à la porte par la sécurité”, explique un initié au Daily Mail. “Mais vu qu’il était nommé pour un prix, personne ne savait quoi faire. Il est certain que Will ne veut pas rendre son Oscar, mais la question est maintenant de savoir si l’Académie l’y forcera. La pression de l’extérieur est de plus en plus forte.”