Quand l’insécurité gangrène un pays à telle enseigne que le plus grand camp militaire du territoire national n’est pas à l’abri d’attaques terroristes d’envergures, les contrôles des forces de l’ordre vont et doivent s’intensifier avec la bonne coopération de la population et non son aversion et sa réticence.

Qu’il soit admis à juste titre cette aversion de la population malienne contre les contrôles et autres interpellations policières qui se mêlent et s’apparentent le plus souvent par des rackets, mais l’avancée métastatique de l’insécurité doit cependant sensibiliser chacun à son niveau quant à la nécessité incontournable d’obtempérer avec les forces de l’ordre. Très malheureusement beaucoup trop d’usagers de la route ne se mettent pas dans cette logique qui est pourtant d’intérêt national en témoigne le triste drame survenu la nuit du lundi 27 février 2023 à Sogoniko aboutissant au décès d’un jeune chauffeur de moto-taxi. Sans rentrer dans les détails invraisemblables notoires de cet incident funeste, on peut juste dire que ce jeune décédé à la fleur de l’âge serait encore en vie s’il avait tout simplement accepté ce contrôle routier de la police des plus normaux mais hélas. Ce qui laisse également aphone c’est que selon le collectif des chauffeurs de moto-taxi les courses poursuites policières commencent à faire trop de victimes dans leur profession dont l’un des plus récents est survenu à Banconi Razelle mais cette fois sans perte en vie humaine.

Par ailleurs à voir la réaction totalement passionnée de la population face à cet incident du 27 février 2023, on est tenté d’attribuer cela aux souvenirs révoltants encore trop frais de l’histoire tragique du jeune Abdoulaye Keita alias Thiam la nuit du 22 juillet 2021 produit à Lafiabougou.

En tout cas même si la police est, parfois à juste raison, traitée de tous les noms d’oiseaux, l’instigateur il faut l’avouer de ces courses poursuites est très généralement des usagers de la route rétifs à tout contrôle qui est tout de même du rôle de la police.

Somme toute l’heure est certainement arrivée au regard de l’insécurité qui s’enracine aisément avec le laxisme qui sévit au Mali, de mettre un peu d’eau dans nos vins en condescendant avoir un respect mutuel entre force de l’ordre et le citoyen lambda.

Seydou Diakité

Le Declic

