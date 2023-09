Forces de défense et de sécurité : 43 moteurs roulants pour renforcer la mobilité

C’est dans ce cadre que les FDS ont acquis un lot important de matériels roulants. La cérémonie de remise officielle de ces engins s’est tenue hier au ministère de la Sécurité et de la Protection civile, sous l’égide du chef de ce département, le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, en présence des responsables des structures bénéficiaires.

Cette acquisition de 43 véhicules dont 37 pick-up, 3 moteurs de dépannage et 3 Hilux double cabine, est entièrement faite sur le budget national. Ces véhicules sont répartis comme suit : 37 pick up pour la force anti-terroriste, 3 moteurs de dépannage pour le Groupement de la sécurité routière (GSR) et les autres pour le cabinet du département.

Selon le ministre de la Sécurité et de la Protection civile, cette acquisition témoigne de l’expression ferme et de la volonté affichée du président de la Transition, le colonel Assimi Goïta, à renforcer les capacités opérationnelles des FDS, dans le mais ultime d’ asseoir un climat de sécurité en adéquation avec les aspirations profondes de nos populations.

Il s’agit là, a indiqué le général de brigade Daoud Aly Mohammedine, d’avoir des unités bien équipées et capables d’intervenir de façon rapide et efficace sur l’ensemble du territoire national, en vue de protéger les personnes et leurs biens. . Pour l’atteinte de cet objectif légitime, il s’avère impérieux d’acquérir, en plus des infrastructures, des moyens roulants qui répondent à nos besoins mais surtout aux exigences de nos missions et de nos ambitions.

Dans le contexte actuel, a rappelé le ministre en charge de la Sécurité, les moyens d’intervention doivent être en parfaite adéquation avec la situation sécuritaire et surtout les missions à mener.

D’après lui, le chef suprême des Armées veille personnellement et au quotidien pour créer les conditions de la montée en puissance de nos hommes en uniforme, qui sont astreints à une obligation de résultats face à l’insécurité sous toutes ses formes. Et de souligner qu’il s’agit de faire en sorte que les préoccupations sécuritaires, d’où qu’elles viennent, puissent être prises en charge de manière efficace et diligente.

«J’invite avec insistance, les futurs usagers de ces véhicules, durement acquis, à en faire un très bon usage avec un suivi régulier de la maintenance, chacun à son niveau», a invité l’officier général.

En outre, le général de brigade Daoud Aly Mouhammedine a assuré que les autorités de la Transition restent engagées à tout mettre en œuvre pour poursuivre les efforts entamés pour améliorer les conditions de vie et de travail des FDS. Cependant, le ministre de la Sécurité et de la Protection civile s’est manifesté sur le contexte actuel marqué par des attaques terroristes.

À ce propos, il a affirmé que la menace peut venir à tout moment et que les menaces d’attaques des terroristes n’ont pas de jour et d’heure. « Partout où nous nous trouvons, nous devons serrer la ceinture et nous dire que si on ne reste pas vigilants et proactifs, la première victime c’est nous. Aujourd’hui, nous montons en puissance et de plus en plus nous sommes en train de gagner du terrain et que cet élan puisse continuer», at-il exhorté.

Ces nouveaux moteurs permettront sans nul doute aux Forces de défense et de sécurité de répondre aux multiples sollicitations à travers le pays.

Marietou KOITE

Commentaires via Facebook :