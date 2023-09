1er congrès extraordinaire du RPM : Dr. Bokary Treta reconduit à la tête du BPN

Le Rassemblement pour le Mali (RPM) a tenu son tout premier congrès extraordinaire les 26 et 27 août derniers au Centre international des conférences de Bamako. A l’issue des travaux, les congressistes ont décidé à l’unanimité de reconduire le Président sortant, Dr. Bokary Treta, pour un mandat de 5 ans à la tête du nouveau bureau politique national du parti composé de plus de cent membres.

Placé sous le signe de la réconciliation et du renouveau du parti, le présent congrès extraordinaire du RPM a enregistré la présence des délégués dûment mandatés par les sections de l’intérieur et de l’extérieur du pays, les responsables des femmes et des jeunes du parti, les conseillers nationaux membres du parti, les présidents des Conseils régionaux et de cercle membres du parti, les membres du bureau du groupe des élus communaux membres du parti.

Au terme des travaux qui se sont achevés dans la soirée de dimanche avec une confiance renouvelée au président sortant, Dr Bokary Treta, le vice-président, Ousmane Koné, suivi de l’ancien ministre de l’Enseignement supérieur, Abino Témé et l’ancien ministre de la Promotion des Femmes, Oumou Bah. Le poste du Secrétaire général du bureau revient au maire de la Commune V, Amadou Ouattara. L’honorable Logona Traoré, quant à lui prend les rênes du Secrétariat administratif et Cheick Abba Niaré, maire de la Commune II, est élu au poste de Secrétaire à l’organisation et de la mobilisation, entre autres.

Il faut rappeler que ce congrès extraordinaire a été convoqué par les Secrétaires généraux dont le directoire est assuré par Boubacar Touré, Secrétaire général de la section RPM de Niono qui est le président de la commission d’organisation. Les délégués de 77 sessions ont répondu présents sur 95 au total. Cela, à entendre les acteurs, dépasse de loin les 2/3 demandés dans l’article 30 des statuts du parti qui est de 64 sessions pour convoquer un congrès extraordinaire. Preuve à suffisance que la majorité du Parti des Tisserands est bien pour le Renouveau.

Ibrahima Ndiaye

