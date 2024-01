Alliance des Forces Démocratiques face à la Presse : Dr. Modibo Soumaré reste optimiste en l’avenir

Le Président de l’Alliance des Forces Démocratiques (AFD), Dr Modibo Soumaré, était face à la presse, le 19 janvier 2024, dans le cadre de la traditionnelle présentation des vœux de son parti aux Maliens. Le numéro 1 des Patriotes en a profité pour passer en revue les péripéties des 12 mois écoulés, partager la vision et la perception de sa famille politique sur la transition ainsi que les perspectives d’avenir.

Entouré pour la circonstance de plusieurs membres du directoire du parti (membres du bureau politique national ainsi des présidents des mouvements affiliés des jeunes et femmes du parti), Dr Soumaré, au nom de l’ensemble de ses camarades, a souhaité à ses concitoyens santé, bonheur, prospérité et réussite pour l’année 2024, qu’il voudrait par ailleurs porteuse de bonnes nouvelles pour le Mali après plus d’une décennie de turbulences.

Sur la situation actuelle du pays, affecté par la crise sociale, politique, culturelle, sécuritaire, géopolitique et géostratégique, l’AFD, a livré ses recettes sous forme de propositions aux autorités de la Transition pour faire face à un climat social délétère ainsi qu’à l’anxiété de Maliens tenaillés par la cherté de la vie et la vacuité du panier de la ménagère en particulier. Au plan économique, le président de l’AFD relève un climat devenu très défavorable pour les investisseurs qui ne sont point rassurés par l’instabilité économique accentuée par la pénurie de la principale source d’énergie fournie aux populations par la société EDM-SA. Quant à l’atmosphère politique, Dr Soumaré déplore l’absence de dialogue franc entre les autorités de la Transition et la classe politique, en pointant du doigt la mauvaise interprétation des propositions jusqu’ici faites par les politiques. Ça n’est pas tout. Le président de l’AFD, comme pour inviter les autorités à changer de posture vis-à-vis de l’organisation sous-régionale, a déplore également «l’inefficacité de la médiation de la CEDEAO» qui, selon ses explications, se résume au monologue d’un gouvernement qui n’exécute que ses propres décisions. Ainsi, au sujet du report sine die de la date des élections de fin de la Transition, il dénonce une violation flagrante de la charte de la transition. Le Président de l’Alliance des Forces Démocratiques a également exprimé ses inquiétudes face aux arrestations liées à l’atteinte au crédit de l’État, lesquelles soulèvent à ses yeux la question de la bonne interprétation de la loi sur la cybercriminalité.

Néanmoins, le patron de l’AFD se dit optimiste sur l’avenir du Mali. « Nous serons imaginatifs, ferons preuve d’innovation et de volonté de mieux faire afin de sortir nos entreprises de la crise économique que connaît le Mali… ensemble nous travaillerons main dans la main avec votre grande capacité d’imagination pour proposer des solutions appropriées », a-t-il assuré, en appelant ses militants à se mettre au service des populations. Dr Modibo Soumaré a par ailleurs fait des propositions pour la réussite de la transition en cours. Il s’agit entre autres d’un dialogue politique de haut niveau pour pacifier et détendre le climat politique aux fins de trouver des solutions réalistes, un dialogue constructif avec les ex rebelles signataires de l’Accord d’Alger pour tracer une vraie voie pour la construction de la paix, gage de stabilité pour le pays.

Amidou Keita

