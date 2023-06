Ambassadeur Robert Wood, représentant suppléant des Etats-Unis pour les affaires politiques spéciales : « Nous encourageons le gouvernement de la transition du Tchad »

Lors d’un briefing du Conseil de sécurité de l’ONU sur l’Afrique centrale tenu à New York, le 5 juin 2023, le Représentant suppléant des États-Unis pour les affaires politiques spéciales, l’ambassadeur, Robert Wood, a exprimé l’engagement des États-Unis à soutenir une transition démocratique inclusive et durable au Tchad. Le pays salue également la décision du Tchad de mettre fin à la suspension des groupes d’opposition impliqués dans les manifestations du 20 octobre.

L’ambassadeur Wood, s’est réjoui des nouvelles mesures prises par le gouvernement de la transition tchadienne qui visent à garantir la participation significative de l’opposition à la rédaction de la nouvelle constitution et de la loi électorale du Tchad, notamment la mise en place d’institutions indépendantes pour organiser les élections.

Toutefois, il invite le gouvernement à retrouver les responsables des meurtres et des abus perpétrés lors des manifestations du 20 octobre. Selon lui, une transition démocratique inclusive et crédible basée sur les lignes directrices du communiqué du Conseil de paix et de sécurité de l’UA de mai 2021, offre la meilleure chance au Tchad de sortir de décennies de conflit et de construire une démocratie plus stable et prospère pour l’avenir. « Nous sommes prêts à travailler avec d’autres membres de la communauté internationale pour soutenir ces priorités, notamment par le biais d’un groupe d’amis à N’Djamena », dit-il.

Par ailleurs, notre ambassadeur affirme que les Etats-Unis restent préoccupés par la poursuite des violences au Cameroun et condamnent toutes les attaques contre les civils, y compris dans les régions de l’extrême-nord, du nord-Ouest et du Sud-Ouest du pays. « Cette violence doit cesser », t-il. Notre ambassadeur estime qu’un dialogue plus large est nécessaire pour donner la parole aux parties prenantes qui cherchent à s’attaquer aux causes profondes et à mettre fin à la crise. « Et nous soutenons pleinement les efforts du RSSG Abarry pour promouvoir un dialogue politique inclusif », explique M. Wood. En ce qui concerne la République centrafricaine, l’ambassadeur exhorte les autorités à redoubler d’efforts pour faire avancer la feuille de route de la Conférence internationale sur la région des Grands Lacs et pour revitaliser l’Accord politique de 2019 pour la paix et la réconciliation.

En outre, il réitère son encouragement au gouvernement de la République centrafricaine à renforcer davantage ses liens avec la Minusca et d’autres avec un véritable engagement en faveur de la paix et de la stabilité du pays. Boko Haram et ISIS-Afrique de l’Ouest continuent également de déstabiliser la région par des attaques contre des civils qui se sont déplacés par milliers de personnes. Cependant, les États-Unis soutiennent les efforts de coordination des États de la région et de la Force multinationale mixte pour combattre ces groupes terroristes et mettre en œuvre des stratégies holistiques qui s’attaquent aux moteurs sous-jacents du terrorisme.

Il a aussi salué le leadership du Gabon dans les efforts de préservation des forêts tropicales humides du monde en accueillant le One Forest Summit à Libreville. « Nous félicitons le gouvernement gabonais d’avoir organisé un sommet réussi et nous nous réjouissons de continuer à coopérer et à nous engager dans la région pour lutter contre le changement climatique », dit-il. L’Afrique centrale est vibrante, dynamique et pleine de promesses. Les États-Unis sont fiers de s’associer à la région et à d’autres pour aider à réaliser le vaste potentiel des personnes qui l’habitent.

Ibrahima Ndiaye

