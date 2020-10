Anniversaire du Um-Rda : Sandy Haïdara invite tous les autres partis à former un regroupement politique

La salle de conférence du mémorial Modibo Keita a servi de cadre de la commémoration des festivités de la création de l’Um-rda, le Jeudi 22 Octobre.

Placée sous la présidence d’honorable Baba Haïdara, du président du parti, cette cérémonie a enregistré la présence des militants et militantes de la formation politique fondée par feu Modibo Keita. Après avoir souhaité la bienvenue aux journalistes et aux militants, le président du parti a fait l’historique de son parti, avant de livrer une déclaration.

L’Um-rda prendra part à toutes les échéances électorales du Mali. Pour l’heure, il appelle tous les maliens à soutenir la transition en cours dans le pays. Le président du parti, Baba Haïdara a lancé un appel vibrant à toutes les sensibilités à regagner les rangs de l’Um-rda afin de réaliser la vision de feu Modibo Keita.” Venez qu’ensemble nous fassions le Mali de nos rêves, le Mali fondé sur l’esprit patriotique des fondateurs, le Mali libéré par le sacrifice et le courage, le Mali des hommes intègres, travailleurs et soucieux de la dignité de leur nation, le Mali fier et décomplexé où il fera bon vivre” a affirmé le président du parti, Baba Haïdara.

L’Um-rda se dit prêt à prendre part à la formation du Conseil national de transition (CNT) car le parti estime que la transition est une période où on chaque formation politique travaille pour se positionner d’autant plus que toutes les cartes sont rabattues.

Selon toujours, le président Baba Haïdara, il faut au Mali son statut d’entant. A savoir un retour vers les valeurs fondamentales tout cela dans un élan de sursaut nationaliste.

La célébration de l’anniversaire de la naissance de US -RDA est une occasion pour le parti de tendre la main à toutes les sensibilités fidèles aux idéaux des pères fondateurs du Mali. Cela va au-delà de la contingence politique de la lutte de positionnement pour engager une réflexion sincère et profonde en faveur du Mali.

“Cette date historique doit rappeler aux maliens et maliennes l’effort déployé par les héros de la lutte de l’indépendance” a affirmé Sandy Haïdara.

Dans cette lignée des pères fondateurs, acteurs, courageux et méritants de notre liberté et de notre dignité retrouvée face à la colonisation, les maliens doivent être porteurs des valeurs multiples sur lesquelles le Mali indépendant a été fondé et qui a aujourd’hui besoin retrouver son honneur.

Les journalistes ont posé des questions de compréhension, qui ont été bien répondues par le président Sandy Haïdara.

Des témoignages de certains militants ont marqué cette conférence qui a été une occasion pour la nouvelle génération de savoir tout sur le passé du parti.

Seydou Diamoutené

