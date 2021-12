Une forte délégation du Comité exécutif des Abeilles, composée de membres très influents, a été reçue, vendredi, par l’ancien président de la République par intérim et non moins ancien président de l’Adema-Pasj, Dioncounda Traoré. En plus du nouveau président fraîchement élu, on y dénombre le Secretaire général Yaya Sangaré entre autres éléments du nouveau maillage d’abeilles présenté au Professeur Traoré. Mais, plus qu’une simple prise de contact, il a été question également des missions du nouveau Comité exécutif dont le mandat intervient, selon son ancien président, dans un contexte critique du destin de la nation. La visite s’inscrit, à en croire un membre influent du Comité exécutif, dans le cadre d’une série de prises de contact avec les anciens présidents du parti récemment entamée à la résidence d’Alpha Oumar Konaré. Après le Professeur Dioncounda Traoré, elle devrait logiquement se poursuivre avec Tiemoko Sangaré que les Abeilles ont choisi de déposer au profit son troisième vice-président Marimantia Diarra.

La Rédaction

Commentaires via Facebook :