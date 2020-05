Arouna Niang, CNAS-Faso Hèrè: «Dr SoumanaSako demeure… la valeur la plus sûre pour rendre à notre pays sa grandeur»

La Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèrè) a fêté, ce lundi 25 mai, le 9e anniversaire de sa création. L’occasion pour le Bureau Politique National du parti panafricaniste de lire, devant les médias, une déclaration longue de 14 pages sur les «derniers développements de la crise multidimensionnelle qui secoue le Mali».

-Maliweb.net- 25 mai 2011 – 25 mai 2020. En 9 années d’existence, la Convention Nationale pour une Afrique Solidaire (CNAS-Faso Hèrè) a été à l’avant-garde de tous les combats pour la défense et la sauvegarde de la démocratie, de la constitution de janvier 1992, de l’intégrité du territoire nationale, de la souveraineté interne et externe de la République du Mali. Ainsi avec ses partenaires de l’Alliance des démocrates patriotes pour la sortie de crise (ADPS), la CNAS-Faso Hèrè avait, dès le 05 avril 2012, recommandé la convocation d’un Congrès extraordinaire du Peuple malien. Cette idée a été reprise, selon Arouna Niang, membre du Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè, sous le vocable de «Concertations nationales» dans l’Accord entre la CEDEAO et la junte militaire de Kati.

Sur les élections législatives, le Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè dénonce une «coalition illicite», à la limite de l’illégalité entre le Rassemblement Pour le Mali (RPM), parti au pouvoir, et l’Union pour la République et la Démocratie (URD), principal parti de l’opposition. Selon le BPN/CNAS-Faso Hèrè, ces alliances ont été faites en «violation flagrante» de l’espoir de la loi portant statut de l’Opposition. La CNAS-Faso Hèrè dénonce l’enlèvement de Soumaïla Cissé, et s’indigne contre l’élection de Moussa Timbiné, comme président de l’Assemblée nationale, qui «n’était pas le choix de la Direction nationale de son propre parti».

Un nouveau souffle pour le Mali…

Pour la CNAS- Faso Hèrè, le régime IBK, à cause de ses propres contradictions internes et ses compromissions avec les forces sociopolitiques, pro-putsch et anti-laïcité de l’Etat, est incapable de se soustraire à l’emprise de «certains parrains de l’extérieur» exerçant une forte mais nocive influence sur le dossier du Nord. Dans ces conditions, Arouna Niang, membre du Bureau Politique National de la CNAS-Faso Hèrè, l’assure: «Dr SoumanaSako est et demeure, de toute la classe politique active, la valeur la plus sûre pour rendre à notre beau pays sa grandeur, son rayonnement, son intégrité territoriale…».

Mamadou TOGOLA/Maliweb.net

Commentaires via Facebook :