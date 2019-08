Le Président de la République, Chef de l’Etat,Son Excellence Monsieur Ibrahim Boubacar KEÏTA , en marge de la TICAD7 à Yokohama, a rencontré en milieu d’après-midi du jeudi 29 Août 2019, à Pacifico Hôtel, Monsieur Fillipo Grandi, Haut Commissaire des Nations Unies pour les Réfugiés (UNHCR). Au centre des échanges , il a été question de la situation générale au Mali, les questions humanitaires , la sécurité et la paix pour faciliter le retour des populations réfugiées suite à la grave crise sécuritaire de 2012.

Saluant les efforts politiques et sécuritaires des plus hautes autorités maliennes pour le retour rapide de la paix , et faciliter le retour intégral des déplacées et réfugiées dans leurs localités d’origines afin de reprendre leurs activités quotidiennes de production et de reproduction, et participer au développement du Mali; M.Fillipo a assuré le Président de la République, du soutien sans failles de son institution onusienne: « l’UNHCR, qui est en partenariat avec le Mali depuis de longues dates , va continuer à soutenir la cause humanitaire des maliens dans les forums internationaux, avec nos partenaires, pour des solutions. La solution ultime c’est la paix ».

Cellule de Communication et des Relations Publiques de la Présidence de la République

