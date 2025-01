Association : Lancement officiel de la plateforme Tigne Ni Dambé pour un devoir de s’engager en soutien aux idéaux de Me Malick Coulibaly

C’est à l’occasion d’une conférence de presse tenue ce samedi 11 janvier 2025 à la maison de la presse que les responsables de la plateforme Tigne Ni Dambe ont officiellement lancé les activités de leur association à caractère politique en aux idéaux de Maître Malick Coulibaly, ancien Ministre de la justice.

La plateforme Tigne Ni Dambe (vérité et dignité) qui a pour slogan le devoir de s’engager est une association à caractère politique créée sous le récépissé numéro 0035 / MATD- DG du 20 juin 2022. Elle regroupe plus d’une centaine d’associations, d’organisations de jeunes, de femmes, de groupements socioprofessionnels, de Maliens de la diaspora. Elle est créée en soutien aux idéaux de Maître Malick Coulibaly, ancien Ministre de la justice, Garde des sceaux, qui incarne aux yeux des militants et sympathisants de la plateforme et une bonne partie des maliens, les grandes valeurs d’intégrité, de Bonne moralité et de patriotisme prônées par notre Dambé . Elle vise à instaurer une gouvernance vertueuse dans notre pays en installant aux plus hautes fonctions des femmes et des hommes aux comportements exemplaires, qui associeront notre Dambé à tous les actes qu’ils auront à poser

Aux dires de M Issa MACALOU, Coordonnateur de la plateforme en présentant la plateforme et donna des explications sur le choix porté sur Me Malick COULIBALY, notre pays est confronté depuis plus d’une décennie à une crise multidimensionnelle qui menace dangereusement les fondements de notre Nation. La mauvaise gouvenance dans tous les domaines socio-économiques, sécuritaire, éducatif etc. en est le facteur le plus déterminant. Elle a complètement miné la confiance des populations dans les institutions de la république et creusé un fossé entre les gouvernants et les gouvernés.

C’est pourquoi selon lui, il est donc plus que temps de faire la politique autrement dans notre pays. Faire la politique autrement demande une mue complète de notre classe politique. Cette mue ne se définit pas en termes de remplacement des vieux par des jeunes. Elle requiert la mise en orbite dans l’espace politique, des hommes et des femmes empreints de valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme C’est dans cette optique que leur mouvement à caractère politique dénommé Plateforme Tigné ni Danbé, Vérité et Dignité en français, avec le sigle V&D a été créé en soutien aux idéaux de Me Malick COULIBALY, qui incarne aux yeux d’une grande partie des maliens, ces valeurs d’intégrité, de bonne moralité et de patriotisme.

Aujourd’hui, il en dira que la Plateforme « Tigné ni Danbé » est composée de plus d’une centaine d’associations, d’organisations de jeunes de femmes, de groupements socioprofessionnels.. Elle est ouverte à toute personne ou groupement de personnes qui partage ses idéaux en travaillant tous ensemble à instaurer une gouvernance vertueuse dans notre pays en installant aux plus hautes fonctions des femmes et des hommes aux comportements exemplaires, qui associeront notre « Danbé » à tous les actes qu’ils auront à poser dans notre pays. Car ce « Danbé » dont tout le monde parle et qui est le fil conducteur de leur plateforme Tigné Ni Danbé », s’articule autour d’un certain nombre de nos grandes valeurs socioculturelles que sont: la connaissance de sa lignée et sa continuité: «Yèrèdon »: qui suis-je ? Quelle est ma lignée ? Comment assurer sa continuité ?; l’honneur: qui consiste à ne jamais poser un acte qui vous fasse perdre votre estime de soi et celle que les autres vous portent ; la dignité quand on est digne, on ne vole pas, on ne ment pas, on ne triche pas et on ne trahit pas ; le respect infini de la chose publique, du bien commun, du bien d’autrui, d’où la notion de refus total du « Faden To » ceux qui incarnent ces valeurs sont des « maa-ba », « des danbetiguis ». Vous conviendrez sans doute avec nous que Me Malick Coulibaly en est un !

Bokoum Abdoul Momini/maliweb.net

