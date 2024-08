Ouagadougou, 27 août 2024(AIB)-Le président malien, le colonel Assimi Goïta, a exprimé sa profonde compassion et sa pleine solidarité au Burkina Faso, suite à l’attaque de Barsalogho qui a coûté samedi, la vie à plusieurs personnes.

« Au nom du Gouvernement, du Peuple maliens et en mon nom, j’exprime ma profonde compassion et ma pleine solidarité à Son Excellence Le Capitaine Ibrahim TRAORE, Président du Faso, Chef de l’Etat, et mes sincères condoléances au Gouvernement et au Peuple frère du Burkina Faso, durement éprouvés par ces massacres effroyables des hordes de terroristes au service des sponsors étrangers », a écrit mardi, le chef de l’État malien dans un communiqué.

Samedi à Barsalgho dans le Centre-nord du Burkina, des terroristes ont tiré aveuglément sur des civils et des soldats rassemblés pour des travaux communautaires, tuant plusieurs d’entre eux et occasionnant de nombreux blessés.

Le colonel Assimi Goïta a souhaité un prompt rétablissement aux blessés et imploré la miséricorde divine pour le repos éternel des âmes des disparus.

« Malgré les dures épreuves du moment, rien ne pourra entamer notre ferme volonté et notre détermination à poursuivre la lutte commune engagée dans le cadre de la Confédération des Etats du Sahel contre le terrorisme et l’insécurité sous toutes ses formes et à transformer notre espace AES en une zone de paix, de stabilité, de développement intégré et de prospérité partagée en faveur de notre vaillant Peuple », a conclu le président Goïta.

