La Coordination des Mouvements, Associations et Sympathisants (CMAS) de l’imam Mahmoud Dicko et ses alliés du Kel Ançar et alliées, de l’association ‘’ Nous pouvons, An Bese’’, le club de soutien international à l’imam Mahmoud Dicko, l’association ‘’ Niumaya so’’ et l’association APIDOM demandent aux autorités de renoncer au projet de la nouvelle constitution du Mali.

A travers un communiqué, les partisans de l’imam Mahmoud Dicko ne souhaitent pas que les autorités révisent la constitution. ‘’ A l’issue d’une journée d’échange du 12 novembre 2022 sur le projet d’élaboration d’une nouvelle constitution, la CMAS et ses alliées ont convenu de demander au président de la transition de renoncer à son projet d’élaborer une nouvelle constitution. Pour elles, ce n’est pas une nouvelle constitution qui peut aider le Mali à sortir de la crise multidimensionnelle qu’il connait depuis de nombreuses années car les causes et la source de la pérennisation de mauvaises élections , de la mauvaise gouvernance, de l’impunité, du népotisme, de l’insécurité et du délitement de l’Etat se trouvent ailleurs que dans la constitution du 25 février 1992. ‘’ Nous estimons qu’aucune disposition du droit positif ne donne compétence au président de la transition pour prendre l’initiative de l’élaboration d’une nouvelle constitution et de la faire aboutir par voie de référence’’, ont-elles évoqué. Pour toutes ces raisons, la CMAS et ses alliées réitèrent leur demande au président de la transition de renoncer à l’élaboration d’une nouvelle constitution.

Saisissant la même occasion, la CMAS, fidèle à son engagement patriotique, informe l’opinion publique, nationale et internationale qu’elle ne prendra part à la rencontre de demain 12 janvier 2023 initiée par le ministre de l’Administration Territoriale dans la perspective de l’organisation d’un référendum sur le projet de nouvelle constitution.

Après la CMAS et ses alliées, l’alliance Jigiya Kura composée par plusieurs partis et associations, dirigée par Housseyni Amion Guindo ne participera pas aussi à la finalisation du projet de la nouvelle constitution.

Diak

Commentaires via Facebook :