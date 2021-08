Cabale médiatique contre Moussa Mara et Boubou Cissé : Ces probables candidats gênent-ils autant?

A quelques mois des élections présidentielles annoncées par les autorités de la transition, la peur commence à se lire sur le visage de certains ambitieux qui sont prêts à salir voir mettre tout en œuvre afin d’écarter les plus présidentiables. Une stratégie pour se mieux positionner dans l’optique d’obtenir le maximum d’électeurs. La soif du pouvoir, quand tu nous tiens.

Après les heures qui ont suivi l’annonce de la nouvelle de l’arrestation de Soumeylou Boubeye Maiga, véhiculaient des informations faisant croire à une possible arrestation de Boubou Cissé, ancien Premier Ministre d’IBK et Moussa Mara du parti YELEMA lui aussi ancien Premier ministre. Selon ces personnes derrière ces affirmations, les deux personnalités seraient eux aussi impliquées dans cette affaire de détournement de milliards de nos francs. Et voila que se présente l’occasion rêvée pour certains de se défaire des candidats gênants pouvant s’avérer redoutables pour les futures élections présidentielles. Comment expliquer cette méchanceté gratuite! Ne signifierait-t elle pas une panique dans le camp de certains qui pour rien au monde ne souhaiteraient se voir dans la même course que ces deux adversaires aussi coriaces qu’ils sont ? En tout cas, les choses commencent à se préciser et font comprendre que derrière ces dites publications sur les réseaux sociaux, se cache une volonté d’abattre politiquement toute personne qui pourra constituer un obstacle pour leur accession à la magistrature suprême du pays. Chez eux, tous les moyens semblent bons pour y parvenir. Et pour le pouvoir, même s’il fallait commettre le péché d’Israël pour y accéder, ils le feront sans hésiter un seul instant.

Bechir Ben Haidara

