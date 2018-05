Certains le surnomme le philanthrope de Bankass, d’autres le surnomment le Cheick blanc du pays dogon. D’autres religieux se sont présentés à différents scrutins présidentiels avant lui, cela n’a pas été un événement exceptionnel, car leurs mauvais scores a laissé des traces indélébiles. Ceux-ci se sont lancés dans la bataille alors qu’ils n’ont posé aucun acte concret susceptible d’attirer l’attention des populations Maliennes. Partant ils n’avaient aucune base solide et sur le plan social et sur le plan politique. En Juillet 2018, cela ne sera pas le cas, car il y a un homme du peuple qui est cette fois-ci dans la course pour faire valoir son aura et sa bonne foi afin de sauver le Mali. Il s’agit de Cheick Harouna SANGARE le maire de Ouenkoro. Celui qui n’a pas de base sociale n’ira pas loin en politique a-t-on coutume de dire. Celui qui n’a pas remédié à la souffrance de sa population, celui qui n’a pas soulagé la veuve et l’orphelin ne peut demander un quelconque soutien en faveur de son projet politique voir même son programme de société. Celui qui n’a pas donné à manger aux pauvres de son village ne peut prétendre être candidat ni à la mairie, ni à la députation, encore moins à l’élection présidentielle. Le candidat des musulmans et du peuple Cheick Harouna SANKARE veut réaliser un maxim du prophète (PSL) qui disait que ‘’le combat pour la vie nous est prescrit’’. Sa candidature se place dans ce cadre, car pour lui, il n’est que le commun des mortels semblable à toute espèce humaine. C’est pourquoi il ressent lourdement la souffrance imposée au peuple depuis 2012 avec des causes diverses. Pour connaitre l’humanisme de Cheick Harouna SANGARE, il faut découvrir son entourage. Cet entourage reflète sa vie sociale constituée de gens de toutes conditions hommes, femmes, notables, musiciens, handicapés, malades, enfants auxquels il restitue sociabilité et honneur. Notre souhait, le voici à l’endroit de Cheik Harouna SANKARE. Dieu, le miséricordieux et le tout miséricordieux, seigneur de l’univers et maitre du savoir. Nous te remercions d’avoir permis à Cheick Harouna SANKARE de se présenter à l’élection présidentielle de 2018 pour le Mali et les Maliens. Nous implorons le créateur tout puissant le miséricordieux, l’omnipotent de l’univers afin que le nom et le programme politique de Cheick Harouna SANKARE traverse le désert, les montagnes, l’océan, les plaines pour être le Choix des maliens de l’intérieur et de l’extérieur, pour sauver le Mali.

Nous remercions notre créateur d’avoir fait comprendre tôt à Cheick Harouna SANKARE, que la vie n’est pas une course contre la montre, mais un voyage à la quête du savoir, de la pitié et qui débouchera avec cette candidature sur un monde, hélas méconnaissable, mais étincelant de pureté, de paix et de splendeur. Nous souhaitons que le seigneur guide les pas de Cheick Harouna SANKARE qui est désormais dans starking bloc sur le chemin qui mènera le Mali à la paix et à l’entente. Que le seigneur lui évite de considérer le palais de Koulouba comme son seul et unique objectif car on peut habiter, travailler à Koulouba et ne pas avoir de vision pour le Mali. Le palais de Koulouba doit-être un haut lieu ou les bonnes décisions pour le développement harmonieux et rapide du Mali se prennent. C’est un lieu où on ne doit pas dormir en rêvant des aventures des contes des milles et une nuit . Le créateur l’évitera cela, car le présent sort du passé et le futur sort du présent. Ton passé est fait d’humanisme et de travail libérateur des hommes. La commune de Ouenkoro se souviendra un jour, que son maire a quitté son bureau pour rejoindre le palais de Koulouba afin de décider de l’avenir du Mali.

Si on devrait vendre les hommes au même prix, certaines mamans qui ont peiné pour faire le bonheur de leurs foyers, ne seront pas compensées à leur juste valeur.

Badou S Koba

Commentaires via Facebook :