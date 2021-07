Célébration du Centenaire du Parti Communiste Chinois : Le RPM, seul parti politique du Mali invité !

SHENG RI KUAI LE, c’est en ces termes que le Président du Rassemblement Pour le Mali (RPM), le Dr Bokary TRETA introduit son discours lors du sommet en visioconférence à l’occasion de la célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois (PCC).

En effet, le 1er juillet 2021, le PCC a soufflé sa centième bougie. Pour célébrer l’événement, les dirigeants chinois et ceux des partis politiques du monde, 160 pays se sont retrouvés lors d’un sommet par visioconférence pour parler de bien-être des peuples.

Le RPM, seul parti politique du Mali invité pour cet événement crucial pour l’avenir de la planète, était représenté à l’ambassade de Chine au Mali par une forte délégation du Bureau politique national (BPN-RPM) dirigé par son président, le Dr Bokary Tréta.

Lors de cette visioconférence de haut niveau, ouverte par son Excellence Xi Jinping, Secrétaire général du Comité Central du Parti Communiste Chinois et président de la République Populaire de Chine, plusieurs autres dirigeants du monde ont pris la parole successivement. Nous pouvons citer : Cyril Ramaphosa de l’Afrique du Sud, Dimitri Medvedev de la Russie, N’Guyen Phu Trong, président de la République Socialiste du Vietnam, Miguel Diaz-Canel, président de la République du Cuba, Rodrigo Duterte, président de la République des Philippines, Emerson M’Nagagwa, président de la République du Zimbabwé, Mahmoud Abbas président de la République de Palestine, Alberto Fernandes, président de l’Argentine. En plus de ceux-ci, nous pouvons noter les interventions du président de la Serbie, du président de la Mozambique, celui de la Namibie, du président du Congo Brazzaville, du Soudan du Sud, du président de l’Internationaliste Socialiste etc.

À l’entame de ses propos le président du RPM, le docteur Bokary Tréta salue l’impact positif du PCC qui a influé sur le cours de l’histoire. Il dira en ces termes : « La naissance du PCC, le 1er juillet 1921, fut un événement historique majeur qui a profondément bouleversé le cours de l’histoire mondial durant le siècle dernier. Le renouveau de la nation chinoise, confié par l’histoire et le peuple chinois au PCC, a marqué le début d’une ère nouvelle tant sur le plan de l’édification d’une nation forte et unie sur un socle culturel diversifié que dans la construction d’une économie sociale très compétitive dans un environnement géostratégique mondial. »

Selon le président Tréta, la relation Sino-malienne qui date de plus de 60 ans s’est développée de façon constante et stable. Durant plusieurs décennies, la Chine accompagne le Mali dans beaucoup de domaines : santé, agriculture, infrastructures, l’éducation et depuis quelques années, la Chine intervient dans le domaine de la sécurité à travers une participation de ses troupes dans la MINUSMA.

Quant à la relation entre le PCC et le RPM, le président Tréta dira : « je saisis l’opportunité qu’offre la célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois pour saluer l’excellence des relations qu’entretiennent le PCC avec les partis politiques africains, particulièrement le RPM lié au PCC par un protocole d’Accord signé en 2015. »

Dr Bokary Tréta, lors du centenaire du Parti Communiste Chinois

« Le RPM a contribué très fortement à l’approfondissement des relations traditionnelles sino-maliennes. »

Lors de cette journée commémorative, Dr Bokary Tréta, Président du RPM, non moins président de l’Internationale Socialiste Afrique a prononcé un discours remarquable, qui a été très ovationné par ses camarades socialistes lors de cette vidéoconférence, qui a vu la participation de plus 160 pays à travers le monde dont le Président de la République Populaire de Chine, Xi Jinping et non moins Secrétaire général du Comité Central du Parti Communiste Chinois. Nous vous livrons l’intégralité de ce discours.

Discours du Président du RPM au « Sommet des Dirigeants du PCC et des partis politiques du monde » à l’occasion du centenaire du Parti Communiste Chinois (PCC)

1er juillet 1921-1er juillet 2021 : il y a 100 ans, que naissait le Parti Communiste Chinois.

Joyeux anniversaire ! SHENG RI KUAI LE !

La naissance du PCC, le 1er juillet 1921, fut un événement historique majeur qui a profondément bouleversé le cours de l’histoire mondial durant le siècle dernier. Le renouveau de la nation chinoise, confié par l’histoire et le peuple chinois au PCC, a marqué le début d’une ère nouvelle, tant sur le plan de l’édification d’une nation forte et unie sur un socle culturel diversifié, que dans la construction d’une économie sociale très compétitive dans un environnement géostratégique mondial. Déjà en 2010, la Chine est devenue, sous la direction éclairée du PCC, la deuxième économie du monde et en 2014, la première économie mondiale en termes de pouvoir d’achat d’après le FMI.

En effet, le PCC a pris en compte dans sa lutte contre le capitalisme, l’impérialisme et le colonialisme, les aspirations légitimes des peuples d’Afrique, d’Asie et d’Amérique latine, en lutte pour la liberté, la justice et l’indépendance.

Selon le Président de la Chine (XI Jinping 2013), « les échanges amicaux sino-africains ont une longue histoire. Dans les années 1950-1960, les peuples chinois et africains se sont soutenus et ont coopéré sincèrement, formant une fraternité de souffle, de destin et de cœurs communs dans la lutte contre le colonialisme et l’impérialisme, pour l’indépendance et la libération nationale sur la voie du développement et de la revitalisation ».

En effet, la République du Mali- est l’un des premiers pays africains au sud du Sahara ayant établi des relations diplomatiques fortes avec la Chine. C’était le 25 octobre 1960, soit presque un mois après son accession à la souveraineté, le 22 septembre 1960. Le Mali fait également partie des cinq (05) pays à avoir parrainé l’entrée de la Chine aux Nations-Unies. De façon réciproque, l’histoire retiendra aussi que la Chine a fait partie des trois (03) premières puissances à avoir reconnu l’indépendance du Mali.

Depuis plus de 60 ans, malgré de grands changements intervenus dans la situation internationale et à l’intérieur de nos deux pays, la relation sino-malienne s’est développée de façon stable et constante. Elle a enregistré des actions de développement économique et social parmi lesquelles nous retenons les domaines de :

la santé: l’intervention des médecins et infirmiers chinois dans les hôpitaux maliens particulièrement à Kati, Markala, hôpital du Mali et la construction d’usines pharmaceutiques ;

l’agriculture : l’aménagement des terres agricoles à l’Office du Niger et à Farako (Sikasso) ; la construction d’usines de textiles et de sucreries à Ségou, Dougabougou, Seribala ;

: l’aménagement des terres agricoles à l’Office du Niger et à Farako (Sikasso) ; la construction d’usines de textiles et de sucreries à Ségou, Dougabougou, Seribala ; les infrastructures : la construction du Centre Emetteur de Kati, l’hôpital du Mali, le 3ème pont de Bamako, l’université de Kabala ;

: la construction du Centre Emetteur de Kati, l’hôpital du Mali, le 3ème pont de Bamako, l’université de Kabala ; le développement du commerce entre nos deux pays ; et enfin

entre nos deux pays ; et enfin l’éducation: la formation de nos étudiants et stagiaires dans diverses universités en Chine.

De nos jours, le PCC s’intéresse de façon active à la question de la paix et du développement en Afrique par la participation de la Chine aux opérations de maintien de la paix des Nations Unies, notamment la participation des troupes chinoises à la MINUSMA au Mali.

Pendant des décennies, le Parti Communiste Chinois a intensifié ses échanges et sa coopération avec les partis politiques africains sur la base du principe « de l’indépendance, de l’égalité, du respect mutuel et de la non-ingérence mutuelle dans les affaires intérieures ».

Mon parti, le « Rassemblement Pour le Mali », souscrit totalement aux principes ci-dessus cités et souhaite qu’ils soient adoptés et renforcés par l’ensemble des partis politiques africains partenaires du PCC.

Le Rassemblement Pour le Mali (RPM), a contribué très fortement à l’approfondissement des relations traditionnelles sino-maliennes. Son président fondateur, S.E.M Ibrahim Boubacar Keïta a visité la Chine en ses qualités de ministre des Affaires Etrangères et de la Coopération Internationale, de Premier ministre, chef du gouvernement et enfin de président de la République du Mali. Le président du RPM, Dr Bokary Tréta, a été reçu par le Département International du Comité Central du PCC à deux reprises (2015 et 2019).

Par ailleurs, plusieurs très hautes personnalités chinoises ont visité le Mali, parmi lesquelles, nous retenons le Vice-président, Premier ministre et ministre des Affaires Etrangères de la République Populaire de Chine, le Camarade Chou-En-Laï, le jeudi 16 janvier 1964.

A l’occasion, le Camarade Modibo Keïta, président de la République du Mali disait, je cite : « Votre visite Mr le Premier ministre n’est pas une visite dite officielle, elle est celle d’un ami de la République du Mali, car nous savons avec quel intérêt actif vous suivez les problèmes du continent africain… ». En réponse, Chou-En-Lai déclara : « J’ai la profonde conviction que la présente visite contribuera au renforcement de la coopération amicale entre nos deux pays et au resserrement des liens d’amitié unissant nos deux peuples… que l’amitié des peuples chinois et maliens sont comme les eaux du Niger et du Yang Tsé qui coulent éternellement ».

Pour terminer, je saisis l’opportunité qu’offre la célébration du centenaire du Parti Communiste Chinois pour saluer l’excellence des relations qu’entretiennent le PCC avec les partis politiques africains, particulièrement le RPM lié au PCC par un protocole d’Accord signé en 2015.

Les militantes et militants du RPM ont accueilli avec beaucoup de ferveur, l’honneur qui est fait à leur parti et à son président, Dr Bokary Tréta, pour prendre part au « Sommet des Dirigeants du PCC et des partis politiques du monde » consacré à la célébration du centenaire du PCC.

C’est pour eux une double fête parce que le RPM a soufflé également ses 20 bougies le 30 juin 2021.

Joyeux anniversaire au PCC et au RPM !

Vive la relation Sino-malienne !

Vive le partenariat PCC-RPM !

