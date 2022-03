«J’en appelle à la CEDEAO, l’UA pour prendre les décisions qui conviennent (…) pour qu’à la fois les violences et (…) le déni de l’information et du droit des journalistes à librement informer puissent cesser. J’en appelle à la CEDEAO pour prendre les décisions qui conviennent et que la France appuiera ». Ces propos condescendants et malhonnêtes sont ceux d’Emmanuel Macron et frisent le ridicule. Notamment, lorsqu’ils surviennent en réaction à la décision des autorités maliennes de couper les signaux de RFI et France 24 : deux médias indubitablement au service de la propagande de l’Elysée.

Une fois de plus, le Chef de l’État français révèle au monde entier toute sa malhonnêteté intellectuelle et son incohérence politique. Sinon, comment Macron peut-il être parmi les dirigeants européens qui ont initié la suspension, dès le début de la guerre en Ukraine, de la diffusion dans l’espace Schengen des chaînes russes : Russia Today (RT) et Sputnik, accusées d’être au service de la propagande de Moscou ? Et ce même Macron refuse de comprendre que les autorités maliennes peuvent aussi avoir le droit d’interdire les chaînes françaises qui s’adonnent à la diffusion d’informations non recoupées pour ne pas dire fabriquées de toutes pièces. En l’occurrence, lorsque celles-ci tendent, non seulement à discréditer les Famas, mais aussi et surtout à opposer les ethnies dans notre pays ?

Le Mali est confronté depuis une décennie au terrorisme international et à l’irrédentisme touareg. Des forces armées étrangères et la Force Barkhane y sont déployées en grand nombre alors que la situation sécuritaire est devenue pire. Ce qui a amené les autorités de la Transition de ce grand pays du Sahel, devenu l’épicentre du terrorisme international, à demander le retrait sans délai de Barkhane. En revanche, Bamako renforce sa coopération militaire avec la Fédération de Russie qui lui apporte désormais des conseils et des équipements militaires adéquats. Il en résulte que les FAMAs montent, de plus en plus, en puissance en faisant reculer considérablement la menace terroriste en quelques petits mois. Ce qui n’est évidemment pas du goût de Paris et de ses alliés européens. Lesquels ont décidé d’entamer une campagne de déstabilisation des autorités de la Transition malienne.

Ainsi, depuis un certain temps, RFI et France 24 s’adonnent à la diffusion d’informations discréditant l’armée malienne et ses alliées russes. Des informations que le Gouvernement de Bamako qualifie « d’infondées et tendancieuses ». D’où la suspension, jusqu’à nouvel ordre, des signaux de ces médias d’Etat français afin de les empêcher de mettre dos à dos les populations multiséculaires qui ont toujours vécu en bonne intelligence.

Somme toute, si Bruxelles, pour protéger ses citoyens de « la propagande russe », a le droit de suspendre RT et Sputnik, Bamako n’a-t-il pas aussi le droit de protéger ses populations de la propagande de l’Elysée, véhiculée par RFI et France 24 ?

Gaoussou Madani Traore

